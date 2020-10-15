港版國安法｜國安處撿15年前公司文件 辦公室負責人Mark Simon：好似大掃除 十分可笑

國安處人員今晨在壹傳媒集團創辦人黎智英上庭前，帶同搜查令突擊搜查黎智英名下公司位於觀塘的一個辦公室，並在律師不在場的情況之下帶走大量文件，令人質疑警方今次行動旨在滋擾黎智英抑或有其他隱藏目的。

據知，該辦公室為「力高顧問有限公司」的辦公室，其董事兼負責人Mark Simon接受《蘋果》電話訪問時直斥警方於沒有律師在場下帶走公司文件，行為可恥，他將於明早透過律師申請禁制令，並已就此通知警方，「如果他們尊重法律，明早前亦不應接觸有關文件。」

Mark Simon表示今早曾與警方通電，要求對方等待律師到場後始開始搜查行動，當時警方曾回覆「會等待」，豈料警員隨即進入辦公室後極速帶走文件，「律師到場見到警員跑走！」他又透露，警方今早撿走6隻硬碟及兩大箱文件，包括公司銀行記錄，其中更包括已於15年前結束業務的「蘋果速銷」的公司文件，「搜查猶如大掃除，十分可笑！」

8月初，美國政府公佈制裁名單後翌日，200警高調搜查蘋果日報大樓。昨日美方再公佈制裁名單，警方隨即到「力高」搜查，Mark Simon認為兩次搜查行動絕對有關連，亦預計警方的針對行動將陸續有來，「我不介意，但請符合法例，不要動輒以國安法藉口。」

曾任職廉署調查主任的立法會議員林卓廷質疑，警方在黎智英因六四紀念日的非法集結罪要上庭的同一天上午，派探員大舉搜查黎設於觀塘的私人公司辦公室，時間上太過巧合，他質疑警方是故意選這時間搜查，可能為了令同一天出現相關的報道。

至於持有搜查令的警方未有等候黎智英一方的律師代表前來，便從辦公室撿走大量證物，林卓廷指警方雖然有權這樣做，但警方有責任清楚列明每件撿走的證物，再於離開前把撿走的證物清單交給黎先生一方的人士（如辦公室職員），以確保日後不會出現插贓之類的爭議，而被搜查的公司的代表如在場的職員，亦有權監察警方的搜查行動。

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