深水埗屯門打擊違例泊車 警發近2千張告票

警方深水埗警區及西九龍交通總部，昨日進行重點交通執法行動，針對會對道路使用者構成危險的違例行為，包括在騎單車時違反交通標誌，在巴士站、行人過路處 、路口及轉彎位附近違例泊車，及在限制區上落客或貨物等。

行動中警方發出超過1千張定額罰款通知書，並即時拖走4輛造成嚴重阻塞的車輛。另外，警方在區內交通黑點亦進行宣傳及教育，提高市民對道路安全的意識 ，同時檢控其他涉及單車或行人的違例交通罪行，包括騎單車人士在行人路上駕駛及無遵從交通標誌規定、行人不遵照交通燈號的指示或在交通燈控制過路處15米範圍內而不使用該交通燈控制過路處等，共發出了16張相關傳票。

另外，屯門警區聯同新界北交通部於12日及14日，在區內違泊黑點，包括新墟、屯門市中心、田景路、兆麟街和友愛路等，進行執法行動，總共發出了768張定額罰款通知書，並拖走了一輛車輛。屯門警區會繼續在區內違泊黑點不定時地打擊有關行為，同時亦呼籲駕駛者顧己及人、切勿違例泊車、注意安全及尊重其他道路使用者的權利。

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