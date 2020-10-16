梁凌杰逝世16月｜二代美國隊長太古廣場叫口號 被捕

今日是梁凌杰逝世16個月，今晚有網民發起在金鐘太古廣場外舉行悼念，其間有大約30名市民到場獻上白花悼念，其間有「第二代美國隊長」之稱的馬先生在商場內高叫口號，警方一度進入商場內舉紫旗，並以涉嫌違反《港區國安法》將他拘捕。

傍晚6時許，有不少市民帶同鮮花到場悼念，大批警員在附近戒備，未有上前作出拘捕。至晚上7時許，「第二代美國隊長」在太古廣場內高呼「光復香港」、「時代革命」及「香港獨立」等口號，其間有零星市民和應，又指「如果勇武付出嘅係生命同創傷，咁我哋和理非能夠付出嘅就係名利、地位同生活。和理非最基本嘅就係嗌口號，如果連嗌口號都做唔到，就冇資格做抗爭者」。

商場職員其後向「第二代美國隊長」展示一張通告，呼籲他不要展示旗幟及高叫口號，未幾大批警員衝入廣場內，舉起紫旗並拉起封鎖線。警方其後以涉嫌違反《港區國安法》將「第二代美國隊長」拉走。

警方指晚上約7時，一名30歲姓馬本地男子涉嫌作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，違反《香港國安法》被捕，他現正被扣留調查。截至今日共28人（22男6女），涉嫌違反危害國家安全的行為和活動，被警方拘捕。

被稱為「Lunch哥」的李國永David今午亦帶同一束白色菊花來到金鐘太古廣場外悼念，當時亦有數名市民帶同鮮花到場，但未有警員拘捕任何人。

30歲的馬先生是示威常客，常以美國隊長打扮出現，故有「第二代美國隊長」之稱。他自9月初開始被警方以不同罪名拘捕，連同今次是一個半月以來第5次被捕，其中他曾於9月22日在將軍澳悼念陳彥霖的活動中，因高叫「光復香港 時代革命」等口號，被警方以涉嫌違反「港區國安法」、作出煽動或教唆他人分裂國家的行為拘捕，其後獲准以5萬元現金保釋。

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