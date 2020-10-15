天眼直擊｜警方入黎智英辦公室搜足55分鐘 探員：我哋唔使等律師嚟到先開始

壹傳媒集團創辦人黎智英名下一間位於觀塘的辦公室，今晨遭警方14名探員持搜查令上門調查，在辦公室內搜查了約55分鐘後，撿走一批證物後離開，未有拘捕任何人。辦公室內的閉路電視監察系統，拍攝到警方搜查的全部過程，其間職員向警方表示律師正趕往辦公室，但探員未有等候律師到場便展開搜查。

警方今早順利進入辦公室後，便向職員表示要進行調查，或要問問題或取走證物，但職員則指「公司已派律師嚟，因為唔知會有咩狀況」，但警方未有理會，表示會立即進行調查，並指「稍後律師團隊如果想聯絡我哋，我相信佢哋有我哋聯絡方法，我哋唔係要等到佢哋(律師)嚟到先可開始，不過佢哋嚟到可以畀建議」。

探員搜查期間，發現閉路電視正在運作，要求職員將它關閉，認為是「阻礙我哋行動」，但職員指系統以公司安裝為由拒絕警方要求。探員隨後逐一檢查辦公室內的電腦，並要求職員登入，但職員表示沒有登入密碼，無法協助探員開啟。探員遂表示因為需要檢視電腦內的內容，「所以我哋要用我哋一啲方法」，於是嘗試登入電腦系統。

另外，探員亦翻閱辦公室內枱面及櫃內的所有文件，並將部份文件撿走，並曾向職員表示可以逐一登記被取走的文件，並可以簽收。

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