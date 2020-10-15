騙徒空頭支票買貴價貨 逾30人中招涉款270萬

再有騙徒睇中網上平台放售的名牌手袋及手表，利用空頭支票進行詐騙，超過30名市民中招，涉款約270萬，其中單一最大損失金額達27萬元。

警方於今年3月至10月期間收到逾30名市民報案，指他們於網上平台放售貴價物品如名貴手錶、洋酒及手袋，之後接獲「買家」洽談並要求會面交收，對方派人匯入空頭支票假意付款，當貨物得手後即失去聯絡，而賣家在事後始得知涉事支票無效被騙，涉案金額為港幣270萬元。

警方商業罪案調查科高級督察莊子承指有關案件由本地一個詐騙集團所操控，成員會透過網上購物平台尋找售賣貴價物品的人，其後會聯絡他們表示有意購買，並透過銀行轉賬的方式付款。

交易過程中，騙徒會與賣家面交檢查商品，另一騙徒會將無效的支票透過銀行入票機傳入賣家戶口，向賣家聲稱已完成即時轉賬。賣家查閱到一筆銀行存入紀錄，但未有細心留意有關紀錄為支票存入存款，於是信以為真，將貨物交予騙徒。當賣家發現自己被騙時，騙徒已失去聯絡，並將商品變賣圖利。

警方昨日（14日）展開拘捕行動，在尖沙嘴區拘捕一名正在進行交收的男子，探員在他身上撿獲一支洋酒及一張屬於他人的身份證，而同時間警方亦在旺角拘捕一名正在入票的男子。其後警方突擊搜查尖沙嘴兩間酒店房內，再拘捕兩男一女，並撿獲一個吸入毒品的工具。被捕的4男1女年齡介乎27至41歲，部份人有黑社會背景，他們涉嫌「串謀詐騙」、「藏有他人身份證」及「藏有工具可作吸食用途」，他們現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

受害人年齡介乎22至52歲，合共損失約270萬元，其中有人最高損失27萬元，涉及名貴手錶。行動中，警方在一間二手手袋店起回一個手袋，相信是其中一名受害人的手袋。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！