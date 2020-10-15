天眼直擊｜何文田驚險工業意外 挖泥機吊運中打觔斗 直墮數十米深豎井

何文田配水庫附近一個地盤，昨晚發生一宗嚴重工業意外。一輛正在被吊運的挖泥機，在吊運橫越一個巨型垂直豎井期間，疑因吊帶綁得不好致挖泥機失平衡，挖泥機向前旋轉如「打觔斗」致吊帶斷裂，吊挖泥車隨即墮下數十米深的豎井，並撞毀豎井邊的水泥牆。挖泥機墮坑時帶來極大衝擊力，恍如地動山搖，現場消息則指幸意外發生時剛好沒有工人在豎井內工作，事件中無人受傷。

有建築工人指，發生墮挖泥機意外的地盤，為路政署中九龍幹線其中一個地盤，消息指相信意外涉及「中九龍幹線—中段隧道工程」的何文田垂直豎井通道地盤，位於何文田佛光街高暉閣對面，《蘋果》正向路政署及勞工處查詢。

從讀者提供31秒長的工地閉路電視畫面可見，事發昨晚7時19分，當時肇事挖泥機已由吊機吊起，挖泥機四隻角都扣上吊帶固定機身，吊在巨型垂直豎井上方的半空位置。豎井從畫面內深不見底，估計有數十米深，直徑約8米。

其間，疑因吊帶綁得不好致挖泥機失平衡，又或是有吊帶斷裂，控泥機隨即向前傾側，隨即打筋斗，在豎井四周工作的工人疑聽到不尋常巨響，並看到挖泥機即將墮下，紛紛惶恐走避。挖泥機向前打筋斗期間，數秒間便已整架反轉，底部朝天，扣着挖泥機的吊帶亦隨即應聲斷開，挖泥機亦向下方的豎井墜落，其間下墜中的挖泥機撞毀豎井邊的水泥牆，所產生的撞擊力度非常強大，連閉路電視畫面都震過不停。

據建築工人的消息以及記者在網上尋得的資料，最可能與挖泥機墮坑意外相關的，是「中九龍幹線—何文田垂直豎井通道」地盤。該地盤位於何文田佛光街高暉閣對面。涉事垂直豎井通道地盤為中九龍幹線的其中一部份，主要在何文田建造垂直豎井通道、地質勘測及水平定向鑽探工程，總承建商為西松建設株式會社，合約總價3.17億港元，動工日期為2017年12月，而完工日期則為2019年9月。

至於中九龍幹線，目的是紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況，興建一條4.7公里長的雙程三線幹道，當中包括一條約3.9公里長的隧道以連接西九龍填海區與擬建啟德發展計劃。工程費用估計423.6億港元，於2017年12月動工，並預計於2025年啟用。

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