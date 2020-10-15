海關破盜版「懷舊紅白街機」 拘15人撿30萬盜版遊戲機

武漢肺炎疫情不穩，市民留家時間較多，造就商人積極銷售在家自娛的產品，其中電子遊戲機更是受歡迎的產品，尤其「懷舊紅白街機」再掀熱潮。昨日（14日）海關於全港各區打擊盜版電子遊戲機，撿獲約30萬元侵權的電子遊戲機套裝，行動中拘捕15名男女。

海關留意有店舖明目張膽擺出盜版「街機」出售，有售貨員更訛稱這些懷舊電子遊戲不存有版權問題。另外，該盜版電子遊戲機內已經預載3,000至4,000隻盜版遊戲，是海關發現歷來於單一機種最多盜版遊戲的案件。

海關版權及商標調查科高級監督謝國強指，昨日出動150人巡查多個電子遊戲機的熱門零售點及商店，並用大數據追查網上售賣盜版遊戲的商店。海關突擊搜查13間分別位於深水埗及荃灣的店舖，以及兩個儲存倉庫，行動中撿獲共173套懷疑侵權的電子遊戲機套裝，以及97張懷疑盜版遊戲機記憶卡，估計市值約30萬元。行動中拘捕13男2女（年齡17歲至51歲），他們分別為店主及售貨員。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關發現該批懷疑侵權的電子遊戲機套裝，機內已經預載3,000至4,000隻盜版遊戲，謝國強稱今次案件為歷來，於單一機種發現最多盜版遊戲。盜版遊戲多為90年代至2000年代的懷舊經典遊戲，操縱桿及按鈕均模仿遊戲機中心的外觀設計，毋須加裝「外在裝置」便可直接使用。

此外，遊戲機套裝預設連接至不知名網站，方便用家下載更多的盜版電子遊戲。海關呼籲用家小心，因不知名網站會帶來電腦病毒或惡意程式攻擊。他指「因為疫情關係，多咗市民留喺屋企，令更多店舖積極銷售在家的娛樂產品。」

對於有職員訛稱懷舊遊戲機不存在版權問題，謝國強指無論新舊遊戲機同樣受版權保護，呼籲消費者勿被誤導。謝國強又指目前未見有跨平台、跨牌子的生產商合作所推出產品。正版的遊戲機卡帶每隻約300至400元不等，懷舊式經重新包裝推出的則約500元，版權持有人從未推出集成數千隻遊戲卡帶的產品，預載3000至4000隻遊戲多為盜版，消費者須留意。至於該批盜版街機出產地及來源地仍有待調查。

根據《版權條例》，任何人管有侵犯版權複製品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

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