陳同佳案｜獨家｜潘曉穎父母發信陸委會 望台灣能簡化程序讓陳同佳投案

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，暫仍未知何時會動身赴台灣自首，但事件的僵局看似已變得越來越難解決，另外更有報道指台灣當局已拒絕接受陳同佳及管浩鳴的赴台入境簽證申請。潘曉穎父母下午去信陸委會主任委員陳明通，希望台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

潘曉穎父母下午向陸委會主任委員陳明通發公開信，指女兒在台灣慘遭殺害已兩年多，疑兇陳同佳一直逍遙法外，縱使他去年10月23日出獄時曾承諾會去台灣投案，但至今近一年了仍未動身，令他們感到疑惑及困擾。近日台灣當局多次就陳同佳赴台的安排發話，他們希望事件能有進展，台灣當局同意讓陳同佳到台灣投案，受到應得懲罰，又指陳同佳願意主動來台投案，是法義得以彰顯的證明，懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

最後，潘曉穎父母指二人非常思念女兒，現時每天過着度日如年的生活，受到極大的精神壓力，等待和見證女兒討回公道是他們能夠支持至今的唯一原因。

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳在香港因洗黑錢罪成，還有一星期便出獄近一年，但至今仍未履行出獄當日的赴台自首承諾。過去三星期，因女兒被殺情緒大受打擊患上抑鬱症的潘媽媽，接受本報在內多家傳媒訪問，公開要求出獄近一年的陳同佳履行去年10月23日出獄時許下的赴台投案諾言，更稱若陳願意赴台受審，她會有條件為他求情，並質疑港府及警方有何理據讓他長時間入住警方安全屋，其後管浩鳴代陳同佳發出一段23秒錄音，指仍然願意赴台受審，管更稱已委託台灣律師跟進，但過去兩星期事件仍無任何進展。保安局長李家超日前更向傳媒聲稱陳赴台投案的主導權在台灣一方，「個波喺佢度」，潘媽媽接受《蘋果》訪問談到女兒被殺案竟被形容為波踢來踢去，當場爆喊落淚，哭稱「曉穎條人命唔係波，唔係任人踢嘅。」

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