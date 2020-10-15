7旬老翁觀塘工廈上吊亡

觀塘、屯門及將軍澳分別有男子上吊。晚上近8時，71歲姓范老翁，被胞弟發現於觀塘敬業街65號一個工廈單位內以尼龍繩上吊，經消防到場解下證實當場死亡，警方在現場發現遺書，內容大致透露因金錢問題受困感到不開心，相信事件無可疑。

另外下午3時許及下午4時許，屯門安定邨定福樓一單位及將軍澳寶林邨寶智樓一單位分別有53歲姓高及57歲姓吳男子被家人發現在房內上吊，當場不治，遺書透露身體病及生活情緒問題萌生死念，死因有待法醫驗屍確認。

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