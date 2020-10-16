港版國安法｜質疑國安處從黎智英名下公司取走文件屬越權 律師將入稟高等法院要求仲裁

參與六四集會被控非法集結的壹傳媒創辦人黎智英，昨午到西九龍裁判法院提堂，但在他提堂之前的早上，警方國安處便衣探員突擊到其名下的力高顧問有限公司觀塘辦公室搜查，並趁律師不在場下快速帶走至少六部電腦及兩箱文件，包括已停止運作多年的公司文件。黎智英直斥警方行動離譜，力高顧問公司董事Mark Simon亦指會採取法律行動，望禁止警方翻閱取走的文件。消息指出，律師將代表黎智英及「力高」，最快今日或下周一入稟高等法院尋求法庭作指示及頒令，釐清究竟警方撿走的證物是否享有或部份享有「法律專業保密特權」（LPP）。

若最高法院裁定警方昨日從觀塘撿走的全部或部份證物享有「法律專業保密特權」（LPP），意味警方行動越權，警方便不能檢視有關證物。

今次爭議是源於昨晨10時許，14名警方國安處便衣警突然持搜查令到觀塘創紀之城力高顧問有限公司，「力高」的董事包括壹傳媒創辦人黎智英及其助手Mark Simon，而「力高」負責為黎智英兒子黎耀恩經營的至少九間食肆及公司提供公司秘書服務。

雖然警方指今次搜查與今年８月時一宗涉嫌欺詐案有關，但消息人士質疑，警方昨搜查的辦公室及所調查的公司，是黎智英用以注資壹傳媒集團以協助集團營運。因此警方今次搜查行動令人關注會否有其他隱藏目的，包括妨礙壹傳媒取得營運資金。

由於疫情關係，警方昨日搜查時，力高顧問有限公司的職員均在家工作，無人在場。管理處通知職員返回辦公室，讓警方人員進入辦公室搜查。身處外地的辦公室負責人Mark Simon獲悉事件後曾主動聯絡警方，要求等候律師到場後始展開搜查。惟警方無理會，趁沒有律師在場要求職員打開夾萬，快速地帶走至少六部電腦及兩箱文件，包括已停止運作多年的「蘋果速銷」文件。警方搜查約一小時後離開。

根據辦公室閉路電視片段，職員曾要求警方人員等待律師到場，惟警員未有理會，並立即搜查，其間有人發現閉路電視正在運作，要求職員關閉，聲稱「阻礙我哋行動」，但職員以系統是公司安裝為由拒絕。警方翻閱辦公室枱面及櫃內所有文件，並取走大批文件。

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