海關查阿聯酋轉運中國貨櫃 撿近10噸走私紫檀木 今年最大宗

海關昨日在青衣海關驗貨場一個貨櫃內檢獲約9,710公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約600萬元，是海關今年破獲最大宗走私紫檀木的案件。

海關人員透過風險評估，揀選及查驗一個從阿拉伯聯合酋長國抵港並準備轉運至中國內地的貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內發現該批懷疑紫檀木材。案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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