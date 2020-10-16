寶馬果欄撞飛兩工人唔停 司機涉酒駕被捕

凌晨1時許，一輛黑色寶馬X5 SUV，在油麻地窩打老道東行果欄外近廣東道失控，先後撞到兩名果欄搬運工人。但司機未有下車，反而繼續駛前。其他工人見狀，即時跑前追截，最終在百米外近上海街截停該寶馬。當時司機仍坐在車內，工人隨即將他拉出帶返現場。據知寶馬當時車速甚快。

意外後現場一片混亂，大量生果散滿一地，有剷車被撞毀，多名工人指罵司機不顧而去。其中一名29歲姓歐傷者被撞飛至路旁，倒卧生果上，右腳被撞至呈「S」型嚴重骨折。另一56歲姓白傷者則倒卧路中。兩人傷勢嚴重，由接報救護員分送兩間醫院搶救。

至於涉事42歲姓黃司機未能通過酒精呼氣測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕，他已獲准保釋候查，下月中旬報到。

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