醜聞│多間警署被撒紙 指控退休高督收錢做嘢

凌晨1時許，多個警署門外被人棄置有多張A4紙，指控一名已退休高級督察，疑從中收錢替江湖人士解決問題，包括2009年在尖東發生的泰龍謀殺案，批評該退休高級督察行為極度可恥。信中又要求警務處處長鄧炳強重新審視案件。

其中在九龍城的西九龍總部，門外樓梯位地下留有約20張A4紙，但未見有警員撿走。而在旺角警署門外水馬、及尖沙嘴警署外馬路，同樣留有數張A4紙。至於荃灣警署水馬外A4紙，凌晨2時許有警員撿走。據知灣仔警察總部、慈雲山警署、北角廉署總部等亦被撒A4紙，但記者到場留已沒有發現。

A4紙內容全文如下。

致忠誠勇毅的CP和各位長官：

X人周志雄 UI 28262在職時為SIP，亦是ICAC多年Target，後來得到高人幫助才能全身而退，任職期間因曾駐守各大反黑和敏感部門，從而認識各瓣江湖大佬交往甚密，退休後亦利用在職人物關係幫助江湖人士排難解紛，但此人陰險奸詐吃裏扒外，內裏搵人製做Case再同江湖人仕(士)講已被Target，不過有錢就有辦法，之後比(畀)夥計一兩萬當飲茶，實際自己袋幾十到過百萬不等，已知有數人上當，近期最為矚目的尖東泰龍謀殺案主角紋身忠，經江湖中人搭路他要收取數佰(百)萬幫助解決問題，同案之前有成功例子，但今次實則人財兩得，鬧得江湖議論紛紛，行為極度可恥，希望CP能夠重新審視此案，免得警察部被人用作搵錢工具。

一群受瞞騙的兄弟上

A4紙內容提及的尖東泰龍謀殺，發生在2009年8月，人稱「尖東霸王」、「新義安十傑」之一的黑幫大佬李泰龍「泰龍」，凌晨與一班同門兄弟在尖東一間夜店消遣後，由他駕駛平治房車載着一男兩女友人，前往麼地道九龍香格里拉酒店，準備將車泊好後一同前往消遣。他落車用遙控器鎖車時，一輛七人車突然高速駛至直撞向他，他在全無提防下，當場被撞至飛彈數米倒地頭破血流。

同一時間，另一輛私家車在反方向駛至，車上跳下3名戴着鴨舌帽和口罩的大漢，手持開山刀向倒地的泰龍狂斬，刀刀斬向他的雙臂和胸膛，但其中一刀斬中右脇大動脈，當場鮮血狂噴，血流滿地，殺手事後立即登車迅速逃離現場，酒店職員見狀慌忙報警。救護員到場替重傷的泰龍包紮送院，當時他已全身癱軟，沒有反應。泰龍送抵醫院搶救後傷重不治。至於兩輛涉用作行兇車輛，事後被發現在大埔林錦公路較寮下空地被縱火焚燒。

事後警方通緝多人，包括綽號「紋身忠」梁國忠、「豬頭細」鄭玉麟、以及兩名刀手「五筒」吳奕彤及「蘇壠」蘇壠文等。其中鄭玉麟潛逃後於2011年自首，與另外3人於2011年被判囚終身。但梁國忠一直潛逃，直至今年1月，梁國忠到灣仔警署自首。

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