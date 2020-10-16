8男屯門望后石快艇走私 水警海關追截不果

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警西分區、水警港口分區聯同海關海域聯合特遣隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（15日）晚上開始在屯門西面海域及望后石一帶展開聯合反走私行動。

至今日（16日）凌晨約兩時，於望后石一處沿岸石壆邊發現有8名男子將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇上，懷疑其正進行走私活動。人員隨即採取行動，該8名男子立即登上快艇，並高速駛向香港西面海域邊界。水警小艇在海上遂展開追截，惟該快艇最終逃離香港水域往內地方向駛去。

行動中，人員於輕型貨車內檢獲73袋及8箱懷疑走私貨物，包括化妝品、乾花膠及乾魚翅，價值共約440萬元。案件交由海關繼續跟進。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款二百萬元及監禁七年。

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