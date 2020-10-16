黑幫仇殺│元朗黑漢遇襲2人傷

昨晚網上流傳一條短片，看到元朗有10至20人互相追逐打鬥，其間殺聲震天。片段疑與昨日凌晨在區內的黑幫傷人案件有關。由元朗刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

昨日凌晨1時許，有途人在元朗西邊圍發現有人爭執打鬥。警方接報趕到，在東堤街安樂路交界，發現1名38歲姓麥男子手部中刀受傷，並將他送往屯門醫院搶救。稍後接獲博愛醫院通報，指一名35歲姓郭男子耳、膊及大腿受傷，調查相信他與案件有關，其後同樣轉送屯門醫院搶救。

據知兩名傷者均有黑幫勝和背景，事前在元朗一餐廳用膳時與人爭執，離開後在東堤街一帶遇多人埋伏，兩人中刀不敵狂跑，再由同門接載到博愛醫院求醫。醫院外一度停泊多輛跑車，並有多人聚集。

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