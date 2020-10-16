獨家｜潘曉穎父母發信李家超 邀港台放下分歧派代表會晤

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，赴台灣自首事宜目前陷入僵局。潘曉穎父母繼昨日（15日）致函台灣陸委會後，今日再向本港保安局長李家超發公開信，冀港台放下分歧，誠邀雙方派代表坐下來解決事件。

潘曉穎父母指，台港兩地就陳同佳的入境及司法爭坳實屬始料不及，但他們作為父母，只能關心女兒能否沉冤得雪，反問李家超：「現時距離陳同佳出獄將滿一年，但他起程赴台仍然無具體日期，我們的無助、甚至絕望心情，你能理解嗎？」

潘曉穎父母坦言，深切盼望港府能夠伸出援手，盡力跟台灣方面接觸，讓陳同佳可以履行他的承諾，起程赴台自首投案。除此之外， 潘曉穎父母亦要求李家超解釋為何陳同佳仍然住在安全屋，以及有何理據他需要受到警方的保護。

另外，潘曉穎父母亦在信中，提到協助陳同佳的牧師管浩鳴，連當事人陳同佳要親身前去辦理簽證都不知道，質疑陳同佳所託非人，要求陳同佳親自站出來，向公眾說出真正意願，「不要繼續做縮頭烏龜」。

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