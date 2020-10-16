水泉澳山澗疑變露天溫泉 大媽祼浸無視冷眼

有網民昨日在FB群組上載一條短片，可見一名大媽赤祼祼地在山澗浸浴，其間多名大叔途經，甚至駐足觀看，大媽也坦蕩蕩毫不掩飾，其行為令人張目結舌。

片中可見，一名年約50歲的大媽，一絲不掛在溪水中浸浴，其間更站直身子，在水中來回踱步，展露祼體。當時有一兩名男士經過，一名穿藍色衫的伯伯更駐足觀看，大媽也面不改容，繼續浸浴。即使發現被拍攝，仍然我行我素，完全沒有蔽體或離開的意思。其間有其他人拿着水桶經過，有網民猜測他們是專門到來取山水回家飲用。

影片一出即引起網民譁然，有網民大鬧大媽缺德，影響市容；亦有人批評會污染山水。

有網民指，該處是沙田水泉澳邨對上山頭的山澗，但由於拍片者沒有說明地點，《蘋果》記者今早沿山路找尋，但沿路最少有3處山澗或水池，與短片的環境並不完全相同，暫未能確定位置。

其實根據法例，該名大媽在公眾地方祼體，有可能已經觸犯法例。《刑事罪行條例》第200章第148條「公眾地方的猥褻行為」規定，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份即屬犯罪，最高可處罰款$1,000及監禁6個月。

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