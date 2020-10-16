孌童6男藏600段兒童色情影片被捕 包括補習社負責人

警方網絡安全及科技罪案調查科今日採取突擊行動，在全港多處拘捕6名男子，當中包括補習中心負責人，6人涉嫌管有兒童色情物品，警方並搜出逾600段懷疑兒童色情影片，總容量達20GB。警方表示，暫時未見有本地兒童或該補習中心的兒童涉案，被捕人士全部仍被扣查，警方不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，網絡安全及科技罪案調查科經深入調查及情報分析後，今日聯同港島、九龍東、新界北及新界南等警區人員，採取代號「跨欄」的行動聯合突擊拘捕行動，在全港多處地點拘捕該6名男子，以打擊與兒童色情物品相關罪行。行動中暫拘捕6名男子，年齡介乎25至38歲，當中包括有護理助理、補習中心（補習社）負責人、電腦程式員、銷售助理、建築工人。警方初步相信6人互不認識。

行動中，警方撿獲7部電腦、網絡儲存裝置，搜出600多段涉及兒童裸露及性交場面的影片，總容量達20GB。戴子斌表示，初步顯示被捕人士透過網站下載或購買，以及利用點對點分享軟件下載涉案色情片。警方會循多方面調查，包括6人是否涉及發布、複製及進出口相關兒童色情的物品，亦不排除會有更多人被捕，調查行動仍繼續。

對於涉案被捕補習中心負責人的身份及相關資料，戴子斌未有進一步透露。他只是表示被捕人的補習中心的服務對象主要為小學學生，但初步調查暫時未顯示有該補習中心的學童或本地兒童是案中的受害人，惟警方會繼續深入調查。被問到會否就此事向教育局通報，警方未有正面回應。

警方重申，互聯網世界並非無法可依，大部分針對現實世界用作防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方強調管有兒童色情物品屬嚴重罪行，最高可被判入獄5年及罰款100萬元。警方會繼續與各地執法機構保持緊密合作，聯手打擊兒童色情物品罪行，以免兒童被不法分子利用進行各類色情活動和遭受性侵犯。

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