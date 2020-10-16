手機成癮｜性格衝動的人最易沉迷 醫生：重症者如吊毒癮

自互聯網興起以來，學童沉迷上網一直是社會關注的議題。衞生署一項調查報告指，近7成中學生承認曾因上網而與父母爭執及減少睡眠時間。精神科醫生表示，疫情或令學生沉迷上網的情況更趨嚴重，更指嚴重手機成癮者，有機會出現心跳及冒汗等典型吊毒癮反應。

衞生署於2017年訪問了約2000名中、小學生及其家長，及後發表關於兒童使用互聯網及電子屏幕產品的調查報告，發現33.9%中學生每日上網超過3小時，43.3%聲稱因過多的屏幕時間而影響學業成績。近7成中學生承認曾因上網而與父母爭執或減少了睡眠時間。然而，只有19%的中學生懷疑自己沉迷上網，當中僅7.7%人有尋求協助。而小學受訪者當中，超過半數人曾因用互聯網而與父母爭執，13.1%每天上網超過3小時。

精神科醫生傅子健表示，疫情期間，因上網成癮或其他精神問題求診的人數增加兩成，「好多人都少咗出街活動或者見朋友，留多咗喺屋企，要用電子產品或者打機去消磨時間。」部分求診者因打機而荒廢學業或個人生活，亦有人因競技遊戲上的輸贏，令情緒變得暴躁，導致與家人出現爭執及磨擦。更有小朋友因為接觸一些暴力的遊戲，令他們覺得暴力解決問題成為常態。

傅醫生解釋，人之所以會對打機成癮，全因打機時大腦會分泌多巴胺，令人感到歡愉及有滿足感。當習慣依賴某一種途徑獲取滿足感，慢慢會對用其他方式獲取滿足感的能力下降，因而上癮。「當我地打開機嘅時候，個大腦好短時間分泌好多多巴胺，冇機打嘅時候，大腦分泌唔到多巴胺就會出現毒癮嘅現象，譬如心跳、坐立不安、冒汗都係一啲典型嘅吊癮反應。」除了打機之外，任何行為或物質，例如運動、性行為、賭博、酒精甚至毒品等等，都會剌激多巴胺分泌，令人上癮。

傅醫生提醒，手機成癮會直接影響個人健康。若上癮者因用手機而久坐不動，以致運動量減少，會影響其血液循環。時間過長，大腦控制食慾的荷爾蒙會受到影響，導致肥胖，而個人專注力亦會下降，記性變差。另外，螢幕上的藍光會影響大腦內退黑激素的分泌，令睡眠品質下降。他引述研究指，若小孩每日上網超過5小時，對比起只用1至2小時的小朋友，他們將來肥胖、糖尿病及血壓高的傾向都會增加，這關乎大腦控制新陳代謝及食慾等的荷爾蒙水平的改變。

年齡及性格皆是影響成癮的因素。傅醫生指，性格上較衝動或者自信心低的人士，傾向容易打機成癮，「衝動嘅人比較難接受延遲嘅滿足感，呢類人比較難忍受到即時嘅衝動，一諗起我要打機就即刻要打」。另外，自信心低的人社交能力亦較差，因此容易依賴網路作為避難所，「在打機或上網嘅過程中佢地唔需要同其他人接觸，甚至喺網上世界搵到知音同好，令自己喺隱藏嘅身份下更容易暢所欲言。」

醫生提醒，市民若出現以下3大症狀，便有機會是上網成癮。

(一)上網或打機的時間非常長，甚至認為它比起其他活動都重要。

(二)無法停止打機，一但抽身便感到囉囉攣，時常記掛在遊戲當中。

(三)明知打機已經影響學業、工作、社交及家庭關係等，亦無法控制自己。

香港基督教服務處網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇表示，疫情期間聽到不少家長的聲音指，子女使用手機的時間大增，但中心的求助數字未見明顯增加。他解釋，多數個案都是因家長或校方發現學童有沉迷上網問題，再尋求中心協助。然而，停課期間老師接觸不到學生，未能評估上網對學生成績的影響，而家長對子女上網時間的容忍度亦上升，因此求助數字未見急增。

鄧提到，停課期間學童使用網絡的時間大增，「佢同你講要(用手機)上堂做功課，佢真係做功課，但可能做得好快，轉個頭就玩緊(打機)」。然而，網上授課亦有出人意表的好處，過往某些沉迷上網的求助學童，竟因網上學習而重拾課業，「現實佢讀唔到，放棄(學業)咪匿入個網絡，但網上(教學)你睇唔到我，佢舒服咗好多，願意去讀書投入返去學業。」他指停課期間，成績追不上的學童不需面對當面問老師的難堪，不用與其他同學的比較，而且老師的教學影片亦可多次重看，這都令學生更願意重投校園。

鄧震宇提醒，父母可為小朋友安排網絡之外的活動，幫助他們自小建立其他興趣，減少他們對手機的依賴。若孩子已屆青少年的年紀，並出現上癮迹象，家長可先建立雙方溝通的橋樑，以開明的態度與子女傾談，先了解他們的需要及沉溺網絡的原因，再想辦法幫孩子走出困局。

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