龍門廚師遇襲案 再有兩男落網 共5人被捕

今年7月6日，龍門冰室一名42歲姓黃廚師返回尖沙嘴分店開舖時，遭3名男子手持玻璃樽伏襲，導致頭破血流。警方今日再拘捕兩名男子，令總被捕人數增至5人。

警方表示，油尖警區重案組人員經進一步調查後，分別在大嶼山北及黃大仙再拘捕一名27歲姓韓本地男子及一名29歲姓梁本地男子，涉嫌傷人。該兩名男子已獲准保釋候查，連同早前已獲准保釋候查的25歲姓陳男子，3名被捕男子須於11月中旬向警方報到。

事發當日早上6時半，42歲姓黃廚師返回金馬倫道龍門冰室開舖時遭人伏襲爆樽，身體有多處受傷，包括頭、頸、手部。黃滿面鮮血，右手亦被玻璃碎片割傷，由救護員送院治理，稍後經敷治已經出院。警方事發後兩日拘捕兩男，交代案情時透露其中一人為龍門前員工，懷疑因工作糾紛犯案。至9月中旬，警方再於將軍澳拘捕一名25歲姓陳本地男子，他其後獲准保釋候查。

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