手機成癮｜日玩逾10小時不能自拔 中四生終極一招戒癮

疫情下，人人保持社交距離，令手機不單成為生活必需品，更是年輕人心目中無可取替的存在。在全港停學停課大半個學年間，學生們足不出戶「避疫」，每日使用手機或電腦的時間大幅飆升，包括聽網課、網上作業、以社交平台與師長或同學溝通等，引致學生對手機依賴度上升，「手機成癮」日漸嚴重。有家長直言，即使察覺孩子機不離手，但難以分辨是學習需要，還是過度使用，最終亦「冇晒符」。早前更有中學生疑因沉迷打機被「收手機」而輕生，造成無法彌補的悲劇。

記者：盧藹雯 黃麗英 江子堯

根據美國App數據調查機構App Annie年初發表的分析指出，在疫情襲全球下，今年首季全球Android用戶使用Apps與遊戲的時間，相比去年第四季數據大幅上升20%。其中，中國及意大利更增長30%。該機構預料，因應各地政府加強社交隔離措施，用戶使用Apps的時間將持續上升。至於新app下載數字亦按季增加15%，當中以Disney和 Zoom下載量明顯提高，而5個最受歡迎的App分別為TikTok、WhatsApp、facebook、Instagram、facebook Messenger；而非遊戲應用佔Google Play 55%，iOS則佔65%。全個季度消費者共在應用程式上消費達234億美元。

事實上，在武肺影響下，港府推出的限聚令無限輪迴，學校停課令學生使用手機時間增多。《蘋果》隨機在街頭訪問一批中學生，當中大部分學生承認在停課期間，打機和上網時間亦增加。讀中四的何同學稱，每日至少要用6至7小時電腦或手機，當中多以網課和資料搜集為主，其餘則用2至3小時打機。不過亦有學生因為過度使用手機，一度出現「手機成癮」，差點泥足深陷，不能自拔。

現年16歲、讀中四的Tom自言8歲開始打機，小學時名列前茅，順利入讀區內一間英文中學，惟升讀中學後跟隨同學迷上《王者榮耀》，由中一升上中二時更達致顛峰，「一路行一路打，唔係食飯、瞓覺就打機，打到眼瞓就瞓。」最嚴重時，上課、放學後仍無間斷打機，直至凌晨2時，每日打機長達10多小時。

「係因為個心魔！」Tom坦言在打機過程中能取得成功感：「輸咗就想贏返，贏咗就想繼續贏，所以贏或者輸都想繼續玩。」當時腦裏只有打機，就算跑步時仍想着如何打機。

機癮令成績一落千丈，Tom中二時名次插水，由中一考全級90名，跌40名變差不多「包尾」，更被迫留班，加上打機令他眼睛受損，「原本唔使戴眼鏡，冇近視，而家搞到我要戴眼鏡，散光百幾度。」令他痛定思痛誓要「搣甩」機癮。

「戒打機好辛苦，成日都想玩，但又唔可以玩。」他形容初時很迷惘，且坐立不安，惟有想辦法解悶，「出去識吓新朋友，唔係剩係對住部手機。」在他決心戒癮下，打機時間銳減一半至一日4至5個小時，放學後，更將精力集中用來溫習課堂知識，成績大有進步，更獲老師讚賞：「俾人讚好開心！升咗20名左右，撇甩咗打機揀到（心儀）科目，有成功感。」

為了追回失去的時間，Tom直言真的很吃力，即使急起直追，但不少基礎上的知識仍欠奉，「因為中一我都冇讀，所以中二都讀得唔係太好，真係會追唔到。」放學後，他更主動請教老師惡補科目，回家後用3至4小時溫習。老師見Tom終於重回正軌，都非常欣喜。惟遇上疫情，學生停課大半學期，在家百無聊賴的他，在網上授課後又心思思打機，時間一度暴增至每日8小時。

經歷人生低潮的Tom不希望被機癮再次拖累學業，決心「戒機」，更索性將手機遊戲刪除。他將本來打機的精力轉移睡覺和跑步，養足精神上課和溫習。本來用YouTube觀看「打機攻略」的他現時只看綜藝節目放鬆，將打機時間大大減至每日一至兩小時。

踏入新學年，他已報讀補習班專攻數學，「數學甩得最勁，冇辦法。」開學短短一個多月，筆記簿已寫得滿滿，從頁內一條又一條的數學公式和練習題，便可看出他的決心和努力，與昔日打機至通宵達旦的「夜貓」判若兩人，為讓自己分散打機的注意力，他今年更擔任班會主席，增加與同學互動的機會。

對於兒子能懸崖勒馬，母親陳太亦倍感安慰，但昔日兒子機不離手，弄致荒廢學業留班，近日見兒子又拿着手機，隨即氣上心頭，一度發火稱要「收手機」，但冷靜過後，她直言疫情下學校增加不少網上授課，一時間難以分辨兒子是打機還是上課，家長根本「冇晒符」。

陳太憶述，當年兒子手機成癮，一星期給予他300元飯錢卻用來「課金」，4年來花掉近萬元為角色「裝身」，夫婦二人又因為同是上班族，平日難以在旁循循善誘，因而令親子關係變差，不時發生口角，更差點動手；幸而兒子生性，成功戒掉機癮，令她舒一口氣：「佢成績係有進步，學習方面多咗，呢樣我肯定接受，係好開心。」惟她直言希望疫情盡快過去，擔心再停課會影響兒子再度沉迷手機。

有中學校長透露，疫情令學校被迫停課，為了讓學生的學習進度不至完全停頓，各中小學都以「停課不停學」為宗旨，為學生安排網上課堂。無論是授課、收發功課，以及收發回條等，都透過網絡程式進行。必要時老師亦會透過手機應用程式聯絡學生。

該校長指出，教育局指引學校在停課期間進行半天網絡授課，學生需要按照時間表參與網絡課堂。中學的時間表大部分是每日8至9堂，每堂30至40分鐘。因此，撇除用電腦做功課的時間，學生每日最少要花4.5小時使用電子產品上課。為防止學生使用電腦時間過長，校方會指引老師每20分鐘便要安排休息時間。縱使現時已經復課，但教育局規定學校只能進行半天面授課堂，教學進度仍然大落後，不少中學亦會以網上授課方式，為高年級學生補課。

校長坦言，實施網上授課時，學生的專注力的確較低，而老師在管理秩序亦有一定困難。有見及此，校方亦鼓勵老師多提問、多點名，並在授課時發揮創意，以防學生在上課時「掛機」做其他事情。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！