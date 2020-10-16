手機成癮｜全球陷入i世代 為手機破產 出走 殺人

智能手機功能包羅萬有，全人類進入「i世代」，不論用作消閒的通訊交友、煲劇睇戲、網購、打機，甚至工作需要，如KOL、微商及在家工作等，造成「低頭族」隨處可見。全球爆疫令手機成癮更趨嚴重，男女老幼機不離手，世界各地接連出現因過度使用手機引發的悲劇。

根據政府統計處於今年年初發表的《主題性住戶統計調查第69號報告書》，2019年本港共有超過597萬10歲以上人士擁有智能手機，較2018年人數多16萬。當中有2.6%，即超過15萬人擁有兩部或以上智能電話，普及程度大幅提高。10至24歲的群組當中，有94%擁有智能手機，可見「i世代」更趨年輕化。

其中以手機「一撳即pay」的消費模式大熱，令購物狂大灑金錢亦不自知。早前內地遼寧葫蘆島市一名14歲少女，因停課需網上學習。其母將舊手機轉贈她使用，惟少女迅速沉迷手機遊戲，並在一個月內將母親戶口內近6.1萬元積蓄用作遊戲「課金」，最終少女不堪愧疚，墮樓輕生。

今年年初，陝西西安一名高中生在自習時玩手機，被當值老師發現且沒收，其後該高中生因找不到該名老師取回手機，疑遷怒於教員室內另一位女教師，用刀桶傷女教師，送院搶救後不治。

2018年台灣一名小五學童，疑因家長沒收手機，雙方多次爭吵，學童甚至心情抑鬱想「走堂」，最後回校墮樓身亡。去年日本一名25歲的年輕爸爸在朋友推薦下認識手機遊戲，下載後玩物喪志，平日只顧打機置家庭不顧，且每月碌爆卡「重課」手遊但又難以償還，妻子忍無可忍下帶同子女離家出走，家變收場。

台灣的國家衞生研究院（國衞院）的研究團隊在早前就台灣10,775名小四到中六的學生做大規模調查。研究結果發現，有手機成癮情況的用家，除了使用手機時間明顯較長外，在手遊的消費意願亦會提高。不同年齡層的消費意願有明顯差別，小學生為21.4%，初中生為36.3%，高中生高達42.2%，用於手遊的消費力明顯比一般學生高。

使用手機年輕化，日本香川縣在4月1日實施《網路・遊戲成癮對策條例》，規定未滿18歲者，平日玩電動最多1小時、假日最多1.5小時。另外，如要玩電動或使用智能電話等裝置，中、小學生最晚只能玩至晚上9點，高中生則為晚上10點前。縣內的學校或家長，有義務要讓縣內的兒童及青少年達成上述目標，避免青少年手機成癮。

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