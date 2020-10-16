救救毛孩｜初生狗女慘遭綁嘴虐待 身體多處受創棄置垃圾站

接連揭發懷疑虐待動物案，一頭幼犬被發現遭人用膠帶綁綑嘴部及後肢，棄置在元朗屏信街垃圾回收站。有好心工人，將牠送到保護動物團體「毛孩守護者」，稍後報警跟進。

昨日下午，清潔女工在元朗屏信街垃圾回收站一個垃圾桶內，發現一隻唐狗女，牠的嘴及後肢被膠帶綑綁，發出微弱的呼叫。女工將牠抱起來，稍後由同事協助通知「毛孩守護者」，創辦人陸家捷到場場協助。

據陸檢查所見，狗女5至6星期大，並無植入晶片。稍後經獸醫詳細檢查，發現狗女頭骨有一個大凹洞，一邊下顎脫骹，眼球及四肢疑神經受損，不自主擺動並無法站立，同時對光線及捉摸敏感，相信「出生開始已經被虐待」。動物診所於下午1時49分報警，狗女被交予愛護動物協會檢查。警方接報到場，經初步調查，案件列「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊調查，暫時沒有人被捕。

毛孩守護者為狗女取名「阿信」，並登記為主人，陸家捷指近期發生多宗虐待動物案，他相信跟律政司早前「放生」多宗虐待動物案被告有關。

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