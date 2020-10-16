警方冚3,300萬元毒品案 3男涉販毒被捕

警方昨日拘捕三名男子涉嫌販毒，行動中撿獲約值港幣 3,300萬的懷疑毒品，包括可卡因、氯胺酮及搖頭丸等。3名被捕男子已被警方落案起訴，案件明日在西九龍裁判法院提堂，警方相信今次行動已瓦解了一個由香港作為販毒基地的販毒集團。

3名被捕男子(25-45歲)，為跨團犯罪集團的主腦及骨幹成員，分別為以色列人(持以色列護照、商人）、英國人(持本港身份證、無業)及加拿大華人(持本港身份證、無業)。警方以製毒罪名拘捕3人，並以有關罪名正式落案起訴，案件明日在西九龍裁判法院提堂。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，西九龍總區情報組聯同特別職務隊早前鎖定一個以外國人為主的跨國犯罪集團，探員昨日凌晨2時左右，在柴灣永泰街50號港利中心一單位拘捕3名男子，在單位內撿獲1.4公斤可卡因粉末、16公斤已製成的霹靂可卡因及 製毒工具。行動期間，其中一名英國男子曾作出反抗，導致4名警員受輕傷。

鍾雅倫表示，涉案毒品由東南亞空運來港，警方發現毒品藏在40公斤重的變壓器內，變壓器部份零件被抽出，毒品則藏在隙縫中，從而避過緝毒犬搜查。鍾雅倫表示，估計集團運作了數個月，涉案單位由被捕以色列人租用，毒品則以香港市場為主，相信今次行動已瓦解了一個由香港作為販毒基地的販毒集團。

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