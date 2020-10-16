手機成癮｜復課未戒機癮 學生放學即蒲網吧

抗疫期間學童停課長達半年，至上月中終於復課，但不少學生仍未「搣甩」機癮，趁提早放學便流連網吧，記者日前趁學生放學時間到深水埗一間網吧觀察，發現內裏坐滿不少仍身穿校服的中小學生，有人在打「聯網」遊戲，有人則齊齊上網煲劇睇電影。

16歲的中三生阿源，小五從內地來港，至今仍未適應本港的教育制度。自言不是讀書材料的他，8年前在內地已開始流連網吧打機，主要目的是消磨時間及認識朋友，「因為身邊嘅人都喺到玩緊，同埋自己都比較悶，咁就選擇咗打機！」

學業成績吊車尾的阿源，近幾年開始迷上線上遊戲《英雄聯盟》(LOL)，去年中二更是最沉迷，每月花費約數千元到網吧打機，試過連續2日不眠不休打機。現在回頭看，他才意識到當時的確是網絡上癮，「一離開咗佢超過一段時間，你個心笠笠亂，我覺得呢啲就算沉迷。」

阿源不喜歡讀書，但以往回校上課仍會交功課，惟疫情停課期間，學校透過電子方式收發回條及功課，由於不用面對老師，沒有受罰的壓力，因此他亦懶得交功課，變相打機度日，荒廢學業，更視網吧作唯一安樂窩，每日打機7、8小時，興起時更會玩通宵。

縱使復課大半個月，阿源仍未戒掉「蒲網吧」的習慣，每日中午放學回家吃過午餐，便換上便服前往網吧打機，每次流連約4小時才回家吃晚飯，「返到屋企就好少打機，不過都會用電話上網，同埋同人傾計」。他坦言，除了上學及做功課外，其他時間都機不離身，每日上網超過10小時，包括搜尋打機攻略、睇影片及透過通訊軟件與朋友聊天。

阿源坦言未找到其他興趣，對前路感到迷網，但夢想以電競選手或打機主播作為職業，望能憑打機闖出一遍天，惟電競路難行，他暫時會搵其他兼職，為夢想鋪路。

電子競技（電競）在近年火速冒起，是一項強調反應、操作和組織能力的運動。過去主要項目為主視角射擊遊戲（FPS），其後已發展為多人線上戰鬥競技遊戲（MOBA），即多名玩家聯機同時戰鬥，如《英雄聯盟》和《傳說對決》等。市場研究公司Newzoo的調查，全球電競市場於去年收入達11億美元，預計2022年將增長至17.9億美元。觀眾人數在2014年由2.04億增長至2018年的3.95億，預計兩年後將增至6.45億，人數一直倍增，反映市場反應持續熱切。因此，2022年的亞運會已確定電競會成為正式的比賽項目。

近年電競大賽獎金亦大幅飆升。第一屆《英雄聯盟》的冠軍獎金僅得5萬美元，去年的冠軍獎金已加至近83.4萬美元，9年間增近16倍，從而令電競團隊賺至盤滿缽滿。當中以韓國隊伍SKT T1成為大贏家，在9年間擸近500萬美元，更賺盡名氣。職業選手Faker每日各花至少6小時團練和個人練習，每日打機近12小時。

雖然電競都有出頭天，但普遍家長仍視之為不務正業，「打機等同廢青」，而全球各國對電競的發展仍極具爭議，擔憂青少年沉迷網絡令「網癮」問題加劇。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的《2019年中國青少年上網行為研究報告》，上網聽音樂、玩遊戲、看視頻、是未成年人的主要娛樂方式。

惟有醫生指出，長時間用手機易令腰肩勞損，手指長期重複同一動作會增加肌腱發炎的風險。沉迷打機可使人缺乏運動，令脂肪積聚致肥，從而引發其他心血管問題，增加患中風或糖尿病機會。另外，長期打機亦易令人精神衰弱，缺乏休息下會出現抑鬱和暴躁等情緒問題，嚴重可致被迫害妄想症。去年底，泰國一名17歲少年長期打機，某日父親開門發現兒子疑因打機在房間內猝死。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！