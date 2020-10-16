44歲慣犯落網 涉偷多部電單車遍佈各區

一名25歲男子昨日（15日）凌晨1時報案，指其停泊在油麻地的電單車被盜。警方接報並深入調查後，油尖警區反三合會行動組第一隊即日在旺角區內尋回該輛失車及另外兩輛分別於9月26日及10月8日在大嶼山北及上水被盜的電單車。其間亦撿獲9個電單車頭盔，相信屬於其他同類型案件之失物。

行動中，警方拘捕一名44歲本地男子，涉嫌「擅自取去交通工具」、「車內盜竊」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。該名男子現正被扣留調查。行動仍然繼續，警方不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，如有人懷疑是上述頭盔的失主，請即致電3661 9284與油尖反三合會行動組第一隊聯絡。

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