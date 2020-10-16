陳同佳案｜台行政院蘇貞昌質疑陳同佳「渣男不如」 促港府與台灣司法互助把陳送台受審

【12:30】本港青研香港4名成員，到金鐘的台灣經濟文化辦事處遞交請願信，認為台灣當局疑拒絕辦理陳同佳的入台簽證，是阻撓陳同佳赴台投案，妄顧司法公義，感到憤怒，同時青研香港促請台灣當局盡快公佈5名涉嫌偷渡到台灣的港人情況，批評蔡英文政府漠視人權。台灣經濟文化辦事處派出代表接收請願信。

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在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，出後近一年來多次宣稱要赴台自首但遲遲未有起行，長期協助陳的牧師管浩鳴前天（14日）曾現身香港的台北經濟文化辦事處，疑欲為陳申辦赴台簽證，但據報已被台灣當局拒絕批出簽證，引起各界關注。台灣行政院長蘇貞昌今日受訪時批評，陳同佳不只是渣男，只講「渣男」太客氣，因陳是殺人犯。故蘇促請港府與台灣司法互助，並希望被害者父母要求香港特區政府協助將陳繩之以法。

在台灣，由於新境界基金會副執行長的「全民在家當兵」概念與國防部「全民國防」概念出現爭執，退輔會主委馮世寬昨用「渣男」形容吳，令「渣男」一詞昨日頓成台灣網上熱烈討論的辭匯。馮世寬上午到立法院備詢，會前又被問到此事，他僅簡短表示「大家都重視全民國防就好了，謝謝」。台灣行政院長蘇貞昌也被問到「渣男說」，蘇認為不應該形容人家是渣男，意見有不同大家充分討論，都是關心國家、國防安全，這應該充分交換意見。

記者隨即追問，那麼涉嫌殺害女友的港男陳同佳是否就算是渣男？蘇貞昌回應指，「他（陳同佳）不只是渣男，如果只講渣男太客氣了，他是殺人犯」。蘇貞昌說，這件事情涉及司法管轄權與很多公權力運作，香港特區政府應該跟台灣就進行司法互助等。他非常同情被害者父母，也希望他們就近要求香港政府，趕快讓殺人犯繩之以法，不要讓陳同佳在香港隨處走。

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