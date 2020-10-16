灣仔區粉末信 警方掩至紅磡商廈追查

灣仔胡忠大廈郵政局及石水渠街住戶，本周三先後發現合共近百封可疑粉末信，案件交由港島總區重案組跟進，昨日警方根據調查線索，聯同西九龍總區機動部隊人員到紅磡一商業大廈調查，並向大廈內的人士做問卷了解情況。

前日上午10時左右，胡忠大廈1樓的灣仔郵政局職員報案，指發現41封藏有白色粉末的信件。約1小時後，石水渠街金勝大廈的保安員亦報警稱發現類似粉末信，經警方登門調查後，撿獲共50封相關信件。爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有爆炸成份，內有毒品氯胺酮（俗稱K仔）的粉末以及糖粉。

消息指，郵政局內撿獲的信件中，內附紙條稱可到紅磡一單位取得毒品，事件不排除涉及黑幫紛爭。

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