將軍澳獨行賊扑爆15車偷3萬財物 8號波下都出動搵食

警方在前日（15日）晚上在將軍澳拘捕一名40歲姓劉男子，涉嫌與過去兩個月區內的12宗車內盜竊案有關，牽涉車輛多達15部，被盜財物總值高達約3.1萬元。警方透露，該名男子多數選擇深宵時分犯案，甚至包括本周二（13日）8號風球生效當日。

將軍澳警區行動支援小隊指揮官劉業宏督察表示，近期留意到調景嶺一帶發生多宗車內盜竊案，犯人自9月8日起開始作案，多數選擇深宵時分，甚至本周而（13日）8號風球生效期間也犯案，手法均為以硬物擊碎路邊違泊車輛玻璃，然後搜掠車內財物。被盜財物總值高達約3.1萬元，車主維修費共約5.8萬元。

將軍澳警區特遣隊其後深入調查，包括翻查閉路電視片段，成功鎖定涉案疑犯，並在前晚男子在寳順路重施故技時當場拘捕，並在身上搜出一張不屬於其本人的八達通卡。然後，警方再掩至其寓所搜查，於屋內搜出大批贓物，包括銀包、八達通卡、證件等。

姓劉男子目前報稱失業，在警誡下承認犯案，更涉嫌以贓物勒索事主，現階段相信為獨自一人犯案。他現正被扣留調查，將被落案控告盜竊罪，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊跟進。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！