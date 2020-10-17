早產B小秋彥離世 父母答謝網民祝福：讓我們不在孤單中和摯愛說再見

因心臟衰竭需在29週緊急剖腹出生的早產女嬰小秋彥，降生一個多月便經歷爆肺及接受多次手術，小秋彥父母在網上分享女兒「抗戰」經歷，得到各方人士的祝福及支持。不過小秋彥的情況不斷惡化，出現腎衰竭，當時醫生已明言「人不能在沒有腎功能下生存」，希望二人作出抉擇。至周六（17日）早上他們透過fb專頁「想歸家的小秋彥」表示小秋彥已經「成為小天使」，並帶着祝福離世，又感激網民一直以來的祝福及支持。

小秋彥的母親今早發文交代小秋彥離世的消息，指生活能夠回復「如常」就是最好的結果，答謝網民一直以來的祝福，「讓我們不在孤單、悲苦或遺憾困惑中，和摯愛說再見」。她憶述女兒出生前數小時，她曾向腹內的小秋彥說《賣火柴的小女孩》故事，當時她希望小秋彥能夠快樂成長，並用正面的心態面對所有苦與甜的經歷，「每個經歷都係特別架，肥BB無論之後經歷咩都好，最緊要係心態，要正面面對吖，媽媽想肥BB開心」。

其後小秋彥的情況轉差，她不其然又想起《賣火柴》這故事，「集氣會否只是火柴光的美好，總覺得彥彥和小女孩一樣經歷『苦』，但還有幻想中的甜」。縱使故事的結局未能盡如人意，但她指小秋彥與賣火柴的小女孩一樣都是帶着祝福離開，「我們還很愛很愛彥彥，祝福遠在他方的彥彥」。

在這一千多字的文章內，字裡行間流露出他們對小秋彥的無限思念及愛意，希望她可以「帶著她那體貼、勇敢、堅毅和剛強的可愛靈魂，在來生找到一個匹配她祟高意志的強壯身體」，將今生收到的祝福全部回饋人間，服務人群。

小秋彥8月底因心臟衰竭緊急剖腹提早出生，當時她僅重1.18公斤，出生後一直留醫瑪麗醫院深切治療部，由於她心臟衰竭及身體多處器官出現積水情況，曾接受多次手術，其間小秋彥血色素及血小板不足，出生短短數周已多次換血，而醫護又不停轉用呼吸機及拍肺，讓小秋彥塌了的肺部重新脹大。小秋彥的情況反覆，多次在鬼門關徘徊，小秋彥的母親曾表示「對唔住！媽媽在肚裏保護不了你，在外面也幫不了你，請你原諒媽媽。媽媽知你辛苦啦，但都想你繼續努力，捱過去，我和爸爸等着你回家呀......」，希望網民能夠集氣祝福，讓小秋彥度過難關，。

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