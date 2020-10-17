負責人涉管有兒童色情物品被捕 補習社今日如常開門

警方昨日拘捕6名男子，涉嫌管有600段懷疑兒童色情的影片，包括一名小學補習社的負責人。涉事補習社今日如常營業，但職員、家長及學生也對事件表示不知情。而該6名男子已獲准保釋候查，分別須於11月中旬及下旬向警方報到。

據了解，該位負責人姓胡（36歲），營運補習社多年。今日該間位於沙田第一城的補習社如常營業，而且由於是星期六，到來補習的學童不少，但家長和學童也表示不知道事件；補習中心的職員亦謂胡不在，不清楚事件。

警方昨日稱，採取代號「跨欄」的打擊與兒童色情物品罪行的行動，突擊搜查全港多處地點，拘捕6名男子，年齡介乎25至38歲，包括護理助理、補習中心負責人、電腦程式員、銷售助理及建築工人。警方相信各人互不認識，並撿獲7部電腦、網絡儲存裝置，搜出600多段涉及兒童裸露及性交場面的影片，總容量達20GB。警方指暫未發現本地兒童或該補習中心的學生受害，被捕人士仍被扣查，不排除更多人被捕。

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