油麻地及葵涌 24人涉販毒等被捕

警方昨晚進行打擊毒品行動，分別於油麻地上海街及葵涌石貝街，共拘捕24人。

其中在油麻地上海街一個單位，警方經調查及多次巡視後，發現該單位喬裝成住宅。至昨晚約7時進行突擊搜查並破門而入，撿獲約582克懷疑海洛英、及約36克懷疑冰毒，總值逾110萬元。

單位內一名54歲姓李女子涉嫌管理毒窟及販毒被捕。另外17男5女，31歲至74歲，涉嫌吸食毒品被捕。他們同時亦違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集) 規例》(第599G章) 獲發定額罰款通知書。所有被捕人士正被扣查。行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

另外，約1小時，警方在葵涌石貝街截查一輛目標私家車，於車上撿獲約253克懷疑氯胺酮，約值14.24萬元。47歲男司機涉嫌販毒被捕，現正被扣查。

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