爆格特工隊｜升降機維修員闖公屋 擸50萬財物收入𨋢槽

警方西區重案組昨日（16日）在香港仔拘捕兩名31及35歲本地男子，涉嫌與九月中開始華貴邨及華富邨多宗爆竊案有關，贓物包括現金、金器、電器等財物，總值約50萬元。警方指，其中一人為升降機維修員，以身份之便進入大廈犯案，甚至會利用𨋢槽收藏贓物。

西區重案組第二隊高級督察王國榕表示，犯人精密部署有關竊案，他們首先會假扮成住客或升降機維修員進入大廈，並觀察住戶電錶、信箱等，從而找出有哪些住戶長期不在家，並選擇於凌晨犯案。

王國榕續指，賊人以電鑽、剪鉗等工具，爆開目標寓所的大門或氣窗，其後進入單位搜掠。他提到，其中一名疑犯身份為升降機維修員，相信犯人得手後，會利用𨋢槽隱蔽空間收藏贓物，以圖避過閉路電視鏡頭離開大廈。

案件目前由西區警區重案組跟進，兩名男子涉嫌爆竊正被扣留調查，警方正調查被捕男子是否與區內其他同類爆竊案有關。

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