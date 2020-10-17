太古廣場內嗌口號被指違反國安法 二代美國隊長獲准保釋

反修例示威者梁凌杰去年6月15日於金鐘太古廣場墮樓身亡，有網民前日於事發第16個月在太古廣場發起悼念活動，其間有第二代「美國隊長」之稱的姓馬男子在場高呼「光復香港」、「香港獨立」等口號，其間20多名警員撲出將他包圍，指他涉嫌違反《國安法》拘捕帶署。至今午近6時，第二代「美國隊長」已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

前晚6時起，有市民在太古廣場發起悼念活動，紀念去年6月15日在太古廣場墮樓身亡的反修例示威者梁凌杰，有人帶同鮮花到商場外致祭，數十警員於商場內巡視並拉起封鎖線。有第二代美國隊長之稱的姓馬男子在商場內高呼「光復香港」、「香港獨立」等口號，當時有職員提醒他不要在商場展示旗幟，其後20多名警員撲出將他包圍及高舉紫旗，氣氛緊張，警方其後以涉嫌違反《國安法》將他帶走。

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