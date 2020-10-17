老闆心外壓搶救無效 裝修工人離奇不治 勞工處勒令停工

66歲裝修工人昨午在將軍澳健明邨健曦樓一單位內獨自裝修時離奇暈倒昏迷，老闆上門揭發時立即報警，更按999電台指示為裝修工人做心外壓，惜救護員趕至把事主送院後仍告不治。事發後機電署及勞工處均曾派員到場，了解事件究竟是涉及漏電，或是死者工作時病發猝死。勞工處則已發出停工令，要求有關工程公司暫停涉事單位的裝修工程。

66歲死者姓李，人稱「開叔」，據悉他已婚及有兩名子女，但由於他本身的任職的公司在疫情下開工不足，故開叔不時會以散工身份受聘於葵涌一間工程公司「榮Ｘ」當散工，賺取約1,200元的日薪幫補家計。據悉，他在事發的健明邨單位開工僅數天，但事發前從未向僱主或同事表達身體不適，亦未聞他有甚麼長期病患，故同事對他猝死感愕然及惋惜。

記者致電死者任職的工程公司，聯絡到姓黎的老闆，他指對下屬猝死感到難過，並正考慮發一些恩恤金給死者的家人希望助他們周轉及渡難關，但坦言不知道「開叔」的死因。黎憶述，昨午他外出吃飯及買東西，死者開叔則獨自在健明邨健曦樓內做裝修工作，主要是把膠喉裝入已鑿開的牆身內，以便日後由電工師傅鋪電線，按理應不涉帶電的高危工序。

但當黎午膳後返回裝修單位時，卻發現開叔昏迷在房間內，黎指當時見到開叔臉孔向地，呈俯卧狀態，口有血迹，但不見有明顯傷痕，他觸摸開叔時亦感覺不到有電流（漏電）。黎見開叔昏迷不醒，連忙致電報警召換救護車，黎並在９９９電台人員的指導下，在救護員到場前為開叔做心外壓急救。救護員其後接報趕至把開叔送院搶救，惜最終仍然不治。

黎先生對不幸事故感難過，他指與開叔合作多年，對方工作態度勤奮，據悉已婚及有兩名子女，黎也在想如何可幫到對方家人，包括可能給一些恩恤金應急。但他對開叔昏迷的原因百思不得其解，他透露機電署昨曾派員前來調查，但對方未有披露事故的可能原因，勞工處則下令事發單位暫時停工，即是要暫停裝修工程，料最快要周一才會知道要停工至何時。

現場是健明邨健曦樓一個高層單位，戶主因單位漸變殘舊，聘用黎的公司進行裝修翻新工程，包括重鋪一些電線及改變電掣插座的位置，住戶暫時遷出。事發於昨日下午2時許，姓李的事主被公司老闆發現暈倒地上，報警後由救護員將他送院，惜告不治，事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。勞工處接報後即時派員到現場，對意外原因展開調查，同時發出「暫時停工通知書」及張貼在涉事單位門口，要求工程公司停工。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！