3男大埔掃墓被蜂螫傷 1人休克需直升機送院

重陽節將近，不少孝子賢孫趁周末帶同祭品掃墓，憑弔先人，但有3人今午到大埔掃墓期間被蜂螫傷，其中一人更傷勢嚴重，需要由直升機吊走送往東區醫院搶救。

下午2時許，3名男子帶同祭品到大埔大菴掃墓，以表孝心，其間被不知名的毒蜂螫傷，其中一名30多歲的男子更出現昏迷、意識模糊等症狀。救援人員接報到場後，將兩名傷勢較輕的男子由救護車送往那打素醫院治理，而傷勢較嚴重的男子則由飛行服務隊直升機吊走，並送往東區醫院搶救。

蜜蜂通常不會主動襲擊人類，其尾刺連有毒腺，螫人時注入皮膚，會引起紅腫及疼痛，而蜜蜂螫人後蜂針留在人體，之後便會死亡。蚊叮蟲咬看似小事，但一旦出現嚴重敏感反應，卻有可能休克死亡。據了解，一般人首次被蜂螫後未必反應明顯，但再被蜂螫卻有出現嚴重過敏反應的風險，醫生須及時處方抗敏特效藥，以防情況惡化。

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