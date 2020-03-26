國泰大裁員｜環球冰河期全球航空業或年蝕6,500億港元 高盛料國泰裁員幅度約15%

武漢肺炎疫情令全球航空業進入冰河期，今年料蝕破紀錄的6,500億港元，其中8間國際航空公司已決定或計劃裁員合計至少83,500人（見表），料到今年底全球航空業裁員總人數可能逼近50萬人。香港縱疫情控制得較好但仍已出現至少三波疫情，手執本港航空業牛耳的國泰航空亦難逃一劫，其8月客運量連續5個月按年跌99%，該月份的客運量跌至僅餘3.57萬人次，2萬名國泰員工「岌岌可危」。高盛近日發表的研究報告即估計，國泰裁員幅度料最終與新加坡航空相若，或會裁減15%的職位，即是約3,000個本地員工。

其實早於今年3月及6月，國泰已關閉美加外站，裁減當地逾400人手。惟仍未有望回暖的航空業狀況削弱國泰已實行節流措施的效果，管理層更承認每月仍繼續「燒錢」15億至20億港元，不排除新增其他節流措施。有傳現時國泰過剩員工達6,800名，令集團內人人自危。

高盛近日發表研究報告，分析國泰重組的可行方案。高盛估計，國泰裁員幅度與新加坡航空相若（新航早前裁員4,300人，佔員工總數2成），料國泰或會裁減15%的職位。以未有申請第二輪保就業的國泰航空及國泰港龍航空計算，兩家航空公司於本港合共約有2萬名職員，即裁員涉約3,000個本地員工。

國際航空運輸協會 (IATA) 則預期在疫情之下，料直到 2024年客運量才能有望恢復，並且預計單是今年一年，全球航空公司的損失達843億美元（6,575億港元）。綜觀全球航空業環境，不少公司雖收到政府的資助或補貼，但裁員潮亦應運而生，裁員比例由20%至35%不等。

以同為亞洲航空業龍頭之一的新加坡航空為例，旗下3間公司包括新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）於上月宣佈將合共削減4,300個職位，佔員工總數約20%。事實上，新航也在3月已提供提早退休及自願離職方案，削減大約1,900名員工，但半年後仍難逃裁員命運。此外，菲律賓航空公司（Philippine Airlines）亦須大規模重組國內和國際業務，公司將裁員2,700人，佔比達35%。

歐洲方面，獲德國政府90億歐元援助的德國漢莎航空（Lufthansa）於6月份宣佈裁減2.2萬名員工，佔員工總數近兩成，以裁員人數計有可能是全球之冠。英國航空（British Airways）於4月底時表示計劃削減約三分一人手以應付困境。

此外，澳洲最大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）自4月起已裁減8,500名員工，佔總數約30%。曾申請破產保護的維珍澳洲航空（Virgin Australia）則終獲美國私募基金收購，但須裁員3,000人以作重組，佔比逾33%。

諮詢公司Five Aero的一項研究數據顯示，在過去6個月，全球航空業已經有超過35萬人遭到裁員。疫情對航空業的打擊迄今仍未見底，相信至2020年年尾，航空業的裁員人數或會逼近50萬人。

海外航空公司裁員情況

新加坡航空：裁員4,300人，佔員工總數約20%。

菲律賓航空：裁員2,700人，佔員工總數約35%。

德國漢莎航空：裁員2.2萬人，佔員工總數近20%。

英國航空：計劃裁員1.2萬人，相對於1/3員工總數。

澳洲航空：裁員8,500人，佔員工總數約30%。

維珍澳洲航空：裁員3,000人，佔員工總數逾33%。

美國航空：計劃裁員1.9萬人。

美國聯合航空：計劃裁員1.2萬人。

資料來源：《蘋果》資料室

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