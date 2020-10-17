國泰大裁員｜炒燶期油加染紅兼透明度低令國泰形象低落 工會嘆裁員計劃冇商冇量前線最苦

國泰航空，曾經是令香港人引以為傲的本土品牌。然而在武漢肺炎疫情的打擊下，國泰除正面對經營70多年內最嚴重的裁員壓力外，公司內外政策亦備受批評。對內方面，員工士氣一落千丈，加上政治因素等問題致多番被員工市民質疑公司「染紅」；對外方面，國泰過去多年以來被指「炒燶」期油致遭受嚴重損同樣令股東失望，公司行政透明度低的問題亦惹爭議。「公司乜都唔講，令到大家都唔知下一步點行。」國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏（Zuki）及副主席孫德妍（Amber）斥國泰一直拒絕正面回應裁員計劃，員工至今對計劃仍毫不知情，每天如坐針氈，卻未能為前程作打算，苦不堪言。

近日國泰內部即傳言滿天飛，有傳10月更表未有任何航班安排的員工是裁員的「中簽者」，亦有傳部門將以員工的CPP（服務評分）、執勤率等為準則篩選誰人被炒，「傳出嚟嘅嘢都係五花八門都有，令到成個氣氛係更加亂同緊張」工會主席Zuki指今次公司事前明示會裁減前線的機組人員，是國泰史上第一次，惟資方一直未有回應裁員計劃，如裁員人數及準則，並表明在未有實際明確計劃之前，公司不會向工會透露任何考慮和細節，形同斷絕了勞資雙方的溝通渠道，「溝通過程都幾困難，好似問極都無答案咁」。

副主席Amber則表示，在國泰正式公佈不申請次輪保就業計劃後，工會每天都收到會員的查詢及求助，內容除了與合約細節有關，亦有人查詢長期服務金的計算方式，近日向他們「fact check」謠言的訊息和來電更是大增，惜他們所獲的資訊有限，未能直接為員工解惑。

自去年國泰以政治原因解僱及降職員工起，國泰被質疑「染紅」，至本年6月政府動用273億公帑挽救垂死的國泰業務，並任命兩名觀察員進入國泰董事會，不少員工憂慮去留或涉及政治考量。Zuki未有回應公司「染紅」的潛在可能，僅表示員工講現時最關心的是能否留任，「嗰兩個觀察員，如果佢哋起到作用，希望佢哋幫到手唔好裁員」。

有傳國泰現時的過剩員工達6,800人，佔員工總數的1/4，Zuki承認以國泰目前的航運力，人手的確過剩，但這是流傳的數字，未必可參考，她強調國泰應預留人手應付未來經濟復蘇。「其實原本我哋嘅人數已經係啱啱好，如果將來裁咗啲人，一定會更加少人，同事做嘢都好緊張，同埋吃力。」根據工會向會員所作的意見調查結果顯示，大部份會員均希望公司在「一刀切」裁員前先實行「自願離職計劃」或自願提早退休措施等，以填補公司目標裁員人數。若參與「自願計劃」的人數不足，則望屆時公司仍能考慮讓員工以無薪假方式換取留任。為此，工會一直與公司溝通，惟他們給予公司的意見如石沉大海，一直得不到回應。

國泰裁員早有先例，如1998年因金融風暴裁員600人和2017年重組架構。Zuki憶述，2017年全球經濟持續疲弱為航空業有帶來負面影響，加上2015年起國泰因燃油對沖投資失利，合計虧損數百億元，當時一共兩輪共裁減約1,000名總部員工，包括190名管理層，但不涉及任何機組人員。對於機組人員有機會成為是次裁員的主角之一，「每日瞓醒就諗，唉！會唔會係今日呢？」同為空中服務員的Zuki和Amber均表示未知被裁的同事會如何收到解僱通知，憂慮自身前路之外，更須每天密切關注有關的消息。

疫情爆發後，國泰於今年3月關閉溫哥華基地及美國所有基地，涉及逾400人，惟本土大規模裁員乃是首次，Zuki形容面對今次裁員是最忐忑不安的一次。經過合共兩輪、超過8成員工參與的「3星期無薪假計畫」，以及政府注資273億、股東供股過百億和第一輪保就業計劃的措施後，國泰在今年6月中期業績公佈仍預料虧蝕達99億，令國泰料終需啟動本土大裁員計畫。Zuki指國泰目前架構龐大，難以估計裁員計畫主要削減層級，慨嘆國泰炒人「無人情味」，望政府會再一次介入，與國泰展開磋商，以避免大規模裁員的發生。

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