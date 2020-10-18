元朗空屋60隻貓狗困鐵籠 惹虐待疑雲

元朗大棠黃泥墩村，早上約11時，有行山人士經過近山邊的鐵皮屋，聽到極大的狗吠聲，行近查看，發現該處有數十個鐵籠，又有鐵網圍封，有部份貓狗被鎖在籠內，有部份狗隻則用鐵鏈鎖住，擔心牠們遭虐待，於是報警求助，警員及愛護動物協會人員到場，檢查後發現貓狗健康情況大致良好，亦有水有糧，初步相信該處是動物義工安置流浪貓狗之所，暫未有虐畜成份。

《蘋果》所見，該山邊有多個雨傘帳篷，有一間鐵皮屋，用鐵網圍封，另外屋外亦擺放不少雜物，如木板、帆布、並有近20個鐵籠，養有20多隻貓、10多隻狗，部份狗在籠內，部份則用鐵鏈鎖住，而鐵皮屋內有大空地，有約20多隻狗走動，牠們發出大陣的狗吠聲，頗為擾人。

警員及愛協人員接報到場，視察附近一帶，現場有水有糧，衞生環境一般，但未有發出惡臭，貓狗健康狀況尚好，但鐵籠空間略嫌擠逼，人員估計是動物義工為流浪貓狗安置的棲身之所。人員視察環境後，未有撿走任何動物，收隊離開。

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