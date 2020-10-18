坪石邨婦人疑產後抑鬱尋死 鐵甲威龍出動

昨晚約11時半，一名男子報案，指太太突然情緒激動，並反鎖廚房，擔心她會做傻事。救援人員趕到九龍灣坪石邨金石樓勸說不果，消防亦於地下開氣墊，鐵甲威龍亦到場戒備。談判專家稍奉召到場協助，凌晨3時許，該太太終被勸服送院檢查。現場消息指她早前產子，疑產後抑鬱引起事件。

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