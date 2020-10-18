國泰大裁員｜假如我被裁？待宰空姐空少的暴風雨前夕

因全球爆發武漢肺炎疫情而進入冰河時期的航空業未見復蘇，曾申請第一輪「保就業」計劃並獲發6.9億元津助的國泰，上月11日突公佈國泰航空及國泰港龍不會就第二輪保就業計劃提申請，市場猜測這為大裁員的前奏，伴隨而來的是滿天飛的傳言。原已陷入吊鹽水狀態的2萬名國泰香港員工，遂陷入無止境的等待，只能每天看新聞報導，望盡早得知自己的未來。現國泰的每個消息、每個動作皆極易觸動一眾員工的神經，如本月7日國泰城內空勤人員集合處以圍板劃成獨立區域的相片突然被瘋傳，不少人以為裁員「殺到」，原來有關改裝是為試行「電子健康護照」作準備，令大家虛驚一場。

《蘋果》接觸了多名不同年資的國泰空中服務員，感受到他們在風暴來臨前的徬徨與無助。有人表示即使被裁亦必會再次投考，只因不想放棄當空中服務員的夢想，決心對抗命運；亦有人做足準備另謀高就，甚至準備孤注一擲創業求存；但有更多忐忑如待宰的羔羊的空姐空少，心中十五十六，無奈地靜候着命運的宣判。

記者：郭杏妤 梁德聰 趙媛媛

【 飛齡僅半年 新丁空姐另謀高就 】

從事繙譯兩年的Vivian於去年7月入職國泰成為空姐，惟近月的裁員消息四起令她下定離開的決心，短暫的空姐生涯像是做了一場夢。任職空姐是她的兒時夢想，但當初畢業時為了應用本科知識而投身繙譯行業。兩年間經過深思熟慮，為不讓未來的自己後悔，她毅然辭去原本的工作，投考國泰空姐並定下兩年的飛行目標；然而，開展飛行生活約半年後偏偏遇上史無前例的疫情，因收入減半而令其支付的家用亦減半，「佢哋（父母）冇催我要錢，但係我覺得需要負家庭責任，係我自己畀自己嘅目標」。

可惜，自國泰不申請次輪「保就業」的消息傳出，霎眼間裁員傳聞謠言滿天飛，「佢（國泰）講啲嘢其實都係好官腔，冇回應傳言⋯⋯已經冇乜點睇（公司告示），因為都知佢講啲咩，都係啲廢話」。隨着不安感日增，加上對雙親的一片孝心，Vivian終決定「投降」，不管是否在被裁的名單中，她都會在10月中返回繙譯行業。此時此刻回顧短暫的飛行生涯，Vivian坦言：「未飛夠，如果我冇經濟壓力嘅話，我覺得我都會想繼續做。」

在下定決心離開航空業前，她反覆思量，從迷惘到擔憂，擔憂到失望，回歸理性時考慮到航空業的冰河時期不會在短期內過去，苦況或會維持數年。被問及會否認為自己的入行時機不合適，她搖頭道，「如果我嗰一刻冇入行嘅話，咁我真係呢幾年都冇得嘗試去飛，我會更加後悔當初冇去試，再過多幾年，我會覺得我個年紀可能唔適合再做空姐入行嘅年紀」；因此，她反而覺得自己很幸運，因去年7月選擇了「跳出comfort zone（舒適圈）」嘗試實踐夢想，這半年的「飛齡」將成她一生的回憶。

不管是否被裁，Vivian都會回到繙譯行業。

【 心繫國泰從未動搖 菲裔空姐：望有日終可用廣東話做機艙廣播 】

26歲菲律賓裔空姐Amanda於國泰航空任職空姐三年半，對於她而言，這就是她的終身事業。疫情爆發初期，她未有想過航空業會受到如此巨大的影響，更未有想像過自己的職業生涯會因而岌岌可危。自大裁員消息傳出後，她感忐忑不安，「好憂慮，不知道會發生什麼事，同朋友傾談後更覺憂慮⋯⋯我唔想再睇、唔想再講更多，因為改變唔到國泰嘅決定」。但她近日仔細思量後意志反而更堅定，更誓言即使被裁，日後疫情好轉後也必會重新投考國泰空姐，只為繼續自己的夢想。

她謂航空業是「part of life（生命中的一部份）」，是她自幼已感興趣和沉迷的事物。長大後，她跟隨母親到港工作，認識國泰航空，「當我想起飛行、想起旅遊、想起客機，國泰是唯一會出現在我腦海的，我未有想過任職其他航空公司或國家」。

持香港身份證，但以英文作為主要語言的Amanda一直有個小小的心願，就是終有一天能以流暢的廣東話向乘客作出機艙廣播。倘有天能達到此目標，代表她已成功學會一套新的語言。訪問過後，她請在場記者指導她以廣東話作頭兩句機艙抵埗廣播，其笑聲背後藏着擔心隨時被裁卻心願未了的憂慮。離鄉別井的她以往一星期起碼與母親電話聯絡兩次，但近期身邊充斥着負面消息，因不願影響家人的心情，遂減少與母親聯絡，「我同媽咪講對唔住，我冇打畀你，但係佢話無論係好消息定壞消息，話畀我聽就OK」，母親亦會與她一起祈禱，家人的體諒令她放下心頭大石。

假如被裁，Amanda將待航空業復蘇後重新投考國泰空姐，回到起點續夢。

【 為同事問卜分憂 空姐占卜師偏不敢窺探自身前程 】

任職13年國泰航空艙務長Charlene自畢業後便投考空姐，其間從未考慮過轉行。在國泰興盛時期入行的她多年來見證公司的起伏，直言對國泰富有感情，萬一被裁，她指自己會重新投考國泰空姐。在這按年資升職的行業，2007年入職的Charlene等了9年方得升職為艙務長的機會，若重新投考空姐職位，她須由低做起，工資從起薪點計起、重新排「升職隊」，但她毫不猶豫地謂不介意，「因為人唔係淨係搵錢，自己鍾意嘅生活方式對我嚟講都係好重要」。

她於5月底曾接受《蘋果》訪問，形容航空業幾乎完全停滯的狀況為「一件恐怖嘅事」；但經過逾半年的洗禮後，她逐漸對「冇機飛」的生活感到麻木，反更着眼於塔羅牌解惑，並開始售賣自家製的首飾謀生。其後，國泰不申請次輪「保就業」的消息傳出，空中服務員的圈子內更盛傳10月份更表未獲編派航班的員工即將被裁，空空如也的10月份更表隨即重燃Charlene 的焦慮感。

近年，她鍾情於塔羅牌占卜，豈料越來越多同事請她幫忙占卜，直問「會唔會俾人炒」，相比數月前來問卜的人較重視精神上的追求，只問愛情不問工作，上月傳出的裁員消息似乎令不少人充滿危機感。然而，對於自己的去留，她卻不願以占卜窺探，只謂「如果keep得住份工就真係當自己中六合彩咁囉 」。

假如被裁，Charlene將重新投考空姐，由低做起。

【 棄高薪工作投身空姐界 單親媽賣花茶補貼家庭開支 】

30餘歲的Bobo是育有一名7歲兒子的單親媽媽。凡事以家庭為先的她大學畢業後任職公關7年，3年前得到家人的支持，為成就兒時夢想由公關轉行空姐。當時的月薪已由近4萬減半至約2萬；現時的航空業劣況令其收入再度減半至約1萬。現時她的收入只勉強能支付家用，自己則必須省吃儉用。眼見航空業一瀉千里，生活水平又大不如前，Bobo理性地為將來作打算，與朋友合作創業開拓花茶生意。

國泰傳出裁員的消息後，她把九月的悉尼班機視為自己的最後一班機，「影返幾張相，着住套制服，記得自己曾經做過空姐」。她未有質疑自己當初的轉行決定，並表示若當初未有入行的話，將來或會為自己的猶豫不決而感到後悔。

假如被裁，Bobo打算全程投入花茶生意，傳遞健康生活的概念。

【 職場新鮮人停滯不前感迷茫 幸得家人支持指明路 】

於去年7月加入國泰成為空姐的Jess是2019年的大學畢業生，主修市場學。作為職場新鮮人，她對自己的職涯規劃未有明確目標，當初純粹因「唔想返office工」而投考空姐。疫情爆發後，看着銀行戶口每個月只得4位數字的入帳，她感到不知所措。一方面，看着同儕在其他行業發光發亮；另一方面，自己投身社會後卻停滯不前，她不敢向友人訴苦或埋怨。

疫情爆發令她「冇工開」，收入大減逾半，無法支付家用。幸而，家人給予體諒之餘，亦有建議她再作進修或轉行，「可能想我去讀下master（碩士），或者去報教育文憑」。經過約半年的「飛齡」，她不單感受了不一樣的世界，更看到自己的渺小，因此，她計劃於明年報讀市場學碩士增值自己。忐忑不安的背後，有家人的關懷和支持，令她的不安感逐漸消散，以平常心面對即將到來的裁員風暴。

假如被裁，Jess會一邊兼職工作，一邊預備明年申請報讀市場學碩士。

【 豁達空少：隨遇而安，順住個勢發展 】

兩年前大學畢業的Harry，當初抱着「想體驗唔同國家嘅生活、開吓眼界」的心態，選擇入行當空少。受疫情影響，他上一次的飛行已是8月底，收入大減4成。他坦言，已有心理準備被裁，「公司業務（受疫情影響）萎縮得咁厲害，好難會保得住所有員工，裁員只係時間嘅問題」。

主修創意媒體的他指自己任職空少的年資尚淺，原欲做滿3年便轉行，應用其本科知識加入媒體相關的公司，故對裁員一事未有太憂慮，「都係隨遇而安，順住個勢發展」。個性豁達的他未有為將來焦急不安，亦未有慌忙地尋找新工作，現抱着「見步行步」的心態靜待結果。

假如被裁，Harry會尋找音樂串流平台公司工作。

【 以終身職業為目標 空姐現感茫然若失 】

而任職國泰空姐5年的Kary則於初入行時視空姐為終身職業，惟疫情令她的收入大減，她遂兼職為客戶作圖像設計，例如設計卡片等等，運用一己之長維持收入。近日不斷有裁員的消息傳出，她與同事談及將來去向，大家均感茫然若失，「當然我都唔想俾人炒，唔希望疫情期間結束自己呢份工作」。

被問及日後的計劃和去向，她表示，「自己嘅資歷有限，只係喺呢個服務業有5年時間，其他工作經驗較少，所以可能喺搵嘅過程先會知邊個行業適合自己」。然而，在尋找工作期間，考慮到生活模式的轉變時，她發現自己很喜歡空姐工作，對於現時的狀況，她欲順其自然交予命運安排。

假如被裁，Kary則會尋找圖像設計的相關工作。

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