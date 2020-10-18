青衣及牛頭角 兩男女先後墮樓亡

青衣長安邨安江樓，清晨6時許，保安報案指一名男子倒卧大廈簷篷昏迷，懷疑他墮樓。救護員接報到場，檢查後證實他已死亡。警方未有撿獲遺書，調查後相信該名33歲姓周男子由某樓層走廊墮下。

另外，凌晨2時許，一名83歲姓殷老婦，於牛頭角上邨常逸樓高處墮下，倒卧大廈對開昏迷，住戶聽到巨響報案。救護員接報到場，經檢驗證實已經死亡。警方撿獲遺書，調查後相信女事主由單位墮下。據知她有身體病紀錄。

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