何文田路政署地盤起火 黑煙直沖半空

何文田路政署一興建中地盤發生火警。晚上7時許，警方接報何文田配水庫附近一個路政署地盤火光熊熊，濃煙冒出沖上半空，消防派出4架消防車及一架救護車到場，並出動兩喉兩煙帽隊射水灌救。據現場消息指，涉事路政署地盤為「中九龍幹線—中段隧道工程」的地盤，起火位置為地盤內一個由貨搭搭建而成的寫字樓，事發時並無人在內，所以無人受傷，暫時未知起火原因。受火警影響，由常樂街至忠孝街一段的佛光街來回行車線需要封閉。

翻查資料，涉事地盤上周三（14日）亦發生嚴重工業意外，一輛正在被吊運的挖泥機，在吊運橫越一個巨型垂直豎井期間，疑因吊帶綁得不好致挖泥機失平衡，挖泥機向前旋轉如「打觔斗」致吊帶斷裂，挖泥機隨即墮下數十米深的豎井。

據了解，路政署「中九龍幹線—中段隧道工程」地盤位於何文田佛光街高暉閣對面，包括建造中段隧道、油麻地及馬頭角的明挖回填隧道，以及何文田通風大樓的樁柱和連續牆，於2019年7月動工，原定於2024年竣工，總承建商為Bouygues Travaux Publics，造價為62.3億元。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！