商廈劏房｜楊維做廚起家建飲食王國 捲北角福建幫風波

楊維名下公司疑建商廈劏房，而他本人擔任富臨集團（1443）董事會主席兼行政總裁，並在早年受訪稱與兩位哥哥「紅褲子」出身，由親身任職大廚變創業，建立飲食王國，名下擁有逾百間公司，然而富臨去年反修例運動中捲入北角福建幫風波，被巿民標籤為藍店抵制，今年業績轉盈為虧。

楊維早年曾接受傳媒訪問，指八十年代由內地來港，與胞兄楊潤全及楊潤基加入飲食業由低做起，發現火鍋店大有可為，92年三兄弟於大角嘴開設第一間富臨火鍋店，生意穩定上揚，之後其飲食版圖越擴越大，富臨集團分設陶源酒家、富臨皇宮、囍臨門、金皇廷囍宴等品牌，他進一步將業務交棒予長子楊浩宏，再發展炑八韓烤、柞木炭家等韓式飲食品牌。

然而去年八月反修例風波中，北角富臨酒家被指接待於北角襲擊市民的福建幫，遭不同政見的市民呼籲罷食甚至大肆破壞，集團經營狀況開始轉差，根據最新年報顯示，富臨截至今年3月底為止收入18.5億元，按年跌三成；虧損達6.37億元，去年同期賺2,550萬元；財政狀況亦惡化，現金及銀行結餘由4.96億元跌至3月底1.16億元，總借貸由僅40萬元升至9,460萬元。

楊目前連同富臨品牌，名下擁有百多間公司，當中牽涉劏房問題的鴻圖道90號商廈，由08年至18年間先後透過其持股的三間公司，先後買入二樓至天台共八層業權，成為大廈持分最大的大業主，幾達到90%強拍大廈重建的基本門檻，然而創辦商伯恩光學的隱形富豪楊建文家族，早於08年透過名下富士置業有限公司以2900萬元購入閣樓全層，料或作「落釘」之用。

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