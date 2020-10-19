商廈劏房｜工廈改裝過渡性房屋零申請

潛藏大量工商廈劏房的觀塘南商貿區，近年獲多名工廈業主申請重建及改裝成新型商廈，唯獨改裝成過渡性房屋的方案至今仍然無人問津，立法會工廈相關政策小組委員會主席譚文豪批評，該方案以五年為限，並且綑綁全幢改裝，做法不切實際及反智，無法反映實際需求。

立法會工業大廈政策相關事宜小組委員會去年起四度召開會議，檢視活化及改裝工廈政策，今年七月一份立法會文件中，提及城規會批准多宗重建工廈申請，當中包括觀塘商貿區。

資料顯示，申請個案全部均與改裝成新型商廈或酒店項目有關，例如資深投資者林子峰申請將敬業街41號工業地盤興建一幢32層高、總樓面面積約32.9萬平方呎的商廈；生產「銅芯抗疫口罩」的晶苑國際(2232)，申請將觀塘巧明街71號總部重建成34層高、總樓面達19.7萬平方呎的商廈；觀塘工廈禧年大廈今年亦申請重建成可容納160個房間，不多於36層的酒店。

文件同時提及工廈可申請改裝成過渡性房屋，至今年一月全港仍錄零申請，情況令人失望，小組委員質疑當局過渡性房屋以五年為限，並且必須全幢工廈改裝，導致反應欠佳，即使設立資助計劃，每個過渡性房屋單位以55萬元為上限，委員認為業主出租作迷你倉及劏房，回報率或會更高，政府當時只回應相信工廈業主重視該項措施的社會得益多於經濟回報，未有計劃放寬政策或增加資助額。

該小組委員會主席譚文豪批評，政府兩度提出活化工廈，全幢單一業主的工廈數量已買少見少，即使業主有心改裝成過渡性房屋，方案以五年為限，再向政府申請續期的做法，令到業主向銀行借貸及融資的難度大增，與促成工廈增加房屋臨時供應量的意向背道而馳，「成件事好反智，如果搵到成幢(業權)，政府已經可以買嚟起公屋，而唔係全幢改裝做臨時房屋。」

然而疫情下基層收入更低，人口進一步流向租金較低的工廈劏房機會更高，譚預期會促成更多業主暗地改裝工商廈劏房，以租金回報率逐利，害苦一班基層巿民。

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