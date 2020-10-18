富臨CEO違例出租商廈劏房 懶理地政釘契8年

疫情重創經濟，基層無法支付生活開支，工廈劏房應運而生，《蘋果》偵查發現觀塘工商廈有大量劏房出租，當中連商廈亦被業主私下改造，最誇張全層「1劏23」，甚至有特色無敵海景天台戶，被地政總署「釘契」違規存在8年，但業主繼續透過另一公司買入其他樓層繼續劏，多層構建「劏房大廈」。資料顯示持有涉事劏房樓層的公司董事為富臨集團CEO楊維。

記者莫家文 徐雲庭

被視為本港其中一個商業重鎮的觀塘南商貿區，2018年11月獲城規會規劃出觀塘（南部）分區計劃大綱草圖，並獲行政長官會同行政會議核准，區內387公頃工業用地皆註明工商用途，為轉型新型商業區作準備，其中被劃為「商業（1）」用途的商廈用地僅七塊，佔地1.21公頃，提供餐廳、商店、巿場、教會、學校等商用設施。

而4幢被劃為「商業（1）」用途的鴻圖道商廈，竟有一半被打造成「劏房大廈」。位於鴻圖道90號的商廈，全幢八層高，由地下至六樓為餐廳或前教會會址，當中部分處於休業或已結業狀態，唯獨七樓(6/F)及八樓(7/F)人流暢旺，由早到晚不斷有人乘升降機上落，記者近月暗中走訪，發現兩層各被劏成23個單位，中庭設置公用洗衣機，供租戶使用。

記者沿走廊走至露台及後樓梯盡頭，沿路擺滿衣服、波鞋、掛衫架，部分雜物被業主貼上通告指阻塞消防通道及公用地方，限租戶於指定日期內清走，住客可選擇走出六樓平台晾曬衣物。

而九樓天台亦被業主物盡其用，除了興建一劏四的劏房外，還有一個全幢獨有的特色天台戶單位，用圍欄劃出一個面積約800平方呎的無敵望海露台，內裏擺放盆栽、一張乒乓球枱及一張太陽躺椅，女住戶黃昏時分放貓散步及做伸展運動，好不寫意。

其間記者碰見一名坐在走廊乘涼的女租客，她稱每間劏房面積大約百多至二百呎，月租4500元起，各自設有熱火爐及洗手間，每月水費大約50元，電費則按每度電1.6元計算，記者佯作租客詢問是否仍有單位放租，對方回應：「宜家無啦！」

翻查土地註冊資料，涉事商廈各層業權已分拆，當中涉事劏房樓層(6/F)七樓、(7/F)八樓及天台，分別由兩間公司持有，當中八樓及天台前業主為一間護老院，至2018年才被中滿寶有限公司連同(4/F)五樓全層以5000萬元買入，而七樓由富恩國際有限公司08年以599萬買入。兩間公司的董事及秘書為楊維與伍鑑津，分別與富臨集團董事會行政總裁與及首席財務官同名，當中伍鑑津聯絡地址與富臨集團總部辦事處相同。

若七、八樓連天台共51間劏房悉數租出，以4500元最低月租計算，月收近23萬，每年收益高達275萬元。本身擁有工廈自用單位的資深工程師李智明表示，涉事劏房樓層約有3500平方呎實用面積，若以巿價呎租約20元計劃，全層出租予餐廳月收7萬元，但改為23間劏房悉數以4500元出租，月收10.3萬元，較商用多賺47%。

地政總署證實，九龍東區地政處2012年已發現鴻圖道90號七樓(6/F)出租予非該處所受僱人員作住宅用途，業主限期前未有作出糾正，已被釘契，惟楊維名下另一公司2018年買入八樓及天台後繼續劏。

記者沿鴻圖道走過450米，另一幢商廈新榮大廈同樣存在大量劏房。根據1965年大廈平面圖顯示，除了地下至四樓劃為食肆及酒吧，其餘五樓至八樓每層共7個獨立單位，每單位均設廚廁，實用面積介乎380至510平方呎，記者同樣發現進入該批樓層的「商戶」，反常地早上離開，傍晩時分折返，部分人直接光顧鄰近工廈地下菜檔，手挽大袋小袋餸菜上樓。

記者尾隨而進，赫見大廈五至八樓走廊掛滿晾曬衣物，從門口可見屋內擺放傢俬及碌架床，亦有近半單位被一劏二或一劏三，門邊放滿鞋架或行李箱，粗略估算四個樓層連天台僭建屋，至少有50多個疑似住宅單位。

記者向清潔女工詢問是否尚有單位放租，女工一面疑惑稱，「住到滿晒喎，你有無打電話問？」而大廈管理處有關新冠肺炎戴口罩的通告亦公然明示「商戶」為「住客」，尤如視商廈為私人屋苑。翻查大廈地契、公契及管理處通告，該工廈1965年開始興建，現時大廈業權拆開約10份，已落入不同業主名下。

屋宇署回應涉事兩幢大廈均可有住宿用途，但並非全無限制，地政總署進一步闡述該兩幢大廈地契訂明只可作食肆、附屬寫字樓或在該處受僱人員宿舍，若未經批准而將單位出租予非該處所受僱人士作住宅用途，即屬違反地契條款，地政處會就相關個案繼續進行調查。

勞工處回應持有鴻圖道90號七樓及八樓的公司曾於1974年向勞工處申請員工留宿，但當時提出申請的公司並非現時大廈內的食肆，此後亦沒有收到相關申請。至於觀塘新榮大廈則沒有任何相關申請紀錄。

富臨集團則與楊維「割席」，回應上址單位乃股東私人投資，與富臨集團並無關聯，集團對事件不作回應，《蘋果》電郵富臨集團詢問當日，伍隨即更改個人地址至其他辦公室。

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