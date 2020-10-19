又打風｜熱帶氣旋後日入香港800公里範圍 周末風勢較大

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，在下午4時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約750公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。預料熱帶低氣壓未來一兩日增強為熱帶風暴，橫過呂宋並進入南海中部，並在周三（21日）進入本港800公里範圍，隨後向西移動，並持續增強，大致移向越南中部至海南島以南一帶。

預測本港地區今晚天氣部份時間多雲及有一兩陣雨。明日大致天晴，日間乾燥。氣溫介乎22至29度。吹和緩東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望隨後兩三日大致天晴及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼。接近周末雲量增多，風勢較大。

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