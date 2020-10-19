5總警司擢升助理處長 「霸地」警司曾正科坐正新界北

反送中自去年6月開始至今，警民衝突不斷升級，有份在反送中運動處理示威行動的多名警官，則被視為「立大功」，多人屢獲擢升。下月警隊高層再次變陣，五名總警司獲升任為助理處長，包括被《蘋果》踢爆報住的村屋涉霸官地及僭建、現任新界北總區副指揮官曾正科，他將坐正升為新界北總區指揮官，此外，其餘四名總警司包括陳東、葉雲龍、陳民德及曾艷霜，將升為助理處長。現任助理處長 (行動)周一鳴將與助理處長(人事)陳俊燊對調，周一鳴在抗爭運動中曾是負責包圍理大的指揮官。他被視為警隊的明日之星。

據了解，在新一輪的警隊高層晉升名單中，陳東出任助理處長(保安)、葉雲龍助理處長(刑事)、曾艷霜出任助理處長(服務質素監察部），而現任東九龍總區副指揮官、警司協會主席陳民德將稍後亦會晉升助理處長。

其中較惹爭議的警隊高層為曾正科，去年7月21日，大批白衣暴徒在元朗西鐵站無差別襲擊市民，警方在接報近40分鐘後才到場，被質疑與黑社會勾結製造「無警時分」。曾指「冇遲8個字，只係39分鐘」的新界北總區副指揮官曾正科，今年被《蘋果》踢爆在荃灣川龍持有多幅土地及物業，涉及最少5項違法違例事項。當中他報住的村屋涉大範圍霸官地和僭建，而深受行山客歡迎的「彩龍茶樓」原來是其土地上的臨時建築物，同樣涉嫌非法霸官地及興建違契停車場，收到地政警告信至今6年都拒絕還原。曾正科當時向傳媒稱自己今年1月才接手父親離世後遺留的土地物業，並指有就不同違規問題與地政總署溝通，將配合署方跟進。

另一獲擢升的警司協會主席陳民德，曾指七一大遊行理性、和平及井然有序，但闖入立法會大樓則是「違法暴行」，並直斥示威者是「暴徒」，呼籲遊行人士與示威者劃清界線。

而今次擢升的唯一女將為曾駐守警察公共關係科的曾艷霜，監警會早前成立專責委員會，希望調查警察在處理反修例示威中有否行為失當，並決定「請外援」，成立由五名海外專家組成的國際專家小組，為反送中運動的警民衝突事件做研究並提供改善建議。當時任黃大仙警區指揮官的曾艷霜，便曾帶領其中兩名外國專家到黃大仙紀律部隊宿舍在多次示威活動後的情況。

將調任助理處長(人事)的周一鳴，去年11月反送中示威期間曾處理理大圍城事件而為人熟悉，理大衝突期間，周一鳴以助理處長（行動）的身分見傳媒講解，至今年2月正式確認升職。周一鳴行事硬朗，有豐富刑偵調查及刑事情報經驗。人事及訓練處處長李建輝將於今年底退休，周一鳴接任呼聲高。他被視為警隊一哥接班人之一。

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