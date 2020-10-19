先達手機舖爭客打大交 逾10人互毆3人被捕

下午2時許，旺角亞皆老街先達廣場懷疑有手機舖因爭客爆發衝突。根據網上片段和現場消息顯示，當時10多名男女先是互相爭論，附近店舖亦有職員對其中一方所作所為不滿加入爭論，事件升溫後突然有人出拳打人，其間有人被推跌落地，形勢一發不可收拾。

商場保安和其他店舖職員見狀，隨即報案求助。警方到場調查後，將3名年齡介乎25至38歲的男子拘捕，涉嫌在公眾地方打架。3名被捕男子當中，有兩人分別頭部及背部受傷，送廣華醫院治理，另一人則被直接帶返警署調查。

現場消息指，其中一間涉事手機舖主要從事維修生意，多數聘請有鄉音的年輕男子，過往有客人在該舖維修手機失敗，一輪爭執後職員竟出手毆打客人的劣行，故該舖在先達店主之間聲譽頗差。

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