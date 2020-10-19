露天祼浴｜大媽再浸「露天風呂」 刷牙洗頭濕身踩單車

在山澗半祼浸浴，引來公眾嘩然的大媽，今日終於現身。她繼續無視旁人目光，在山澗刷牙、洗頭和洗衫，忙足三個小時，其間自言自語，對記者的提問完全聽若罔聞。有晨運客指，大媽是新移民，與丈夫住在馬鞍山利安邨，過去半年經常走到山澗沖洗，污染環境。

上星期網上流傳短片，一名大媽半裸在山澗浸浴，其間多名大叔途經，她也坦蕩蕩毫不掩飾，行為令人瞠目結舌。有網民指現場是沙田水泉澳邨對上的山澗，《蘋果》記者為尋找正確位置，連日攀山涉水，走過水泉澳邨一帶山頭，經過四出打探，最後發現浴池原來是在馬鞍山牛烏水塘對下的溪澗，由錦英路行上山，約15分鐘的路程，每日也有不少晨運客到來活動。該處有山水流下，景色怡人，大媽出浴的四方池，面積約兩米乘三米，水深約1.5米。

今早7時半左右，穿着短袖T恤、花長褲和水鞋的大媽，捧住一大盤衫和清潔用品到來，熟練地擺好「架步」，蹲在池邊開始洗衫。

她洗刷得相當仔細，工具齊備，有洗衣液和刷子，約10件衫褲逐一洗刷沖水，足足用了近兩小時。其間記者多次發問，她也毫不理會，頭也不抬起來，逕自幹活，只是不斷喃喃自語，說的是鄉下話，不明其所以。

洗衫完畢，大媽行到15米外的溪水源頭，拿出牙膏、牙刷和洗面液，就像走進家中洗手間，自然地刷牙洗面和洗頭，梳刷後再拿出兩個5公升裝的水樽，載滿山水才收拾用品。記者以為她要離開，不料她突然用器皿盛水兜頭淋身，即使穿着衫褲，還是做出捽身沖涼的動作，浸水大約5分鐘，才濕漉漉地起來返回四方池。

但意猶未盡，又將所有洗乾淨的衣服放落水中浸洗一次，然後跳落水浸身，擺出不同甫出自娛一番，最後將盤底浸一浸水清潔，才放入袋收拾離開，這時已經是上午10時半。大媽行到路面，將物品放在其泊在一旁的單車籃內，踩單車離去。

有晨運客指，以往多次勸止她在此浸浴，但也不獲理會。有街坊認出，她與丈夫住在利安邨，她疑是新來港人士，領綜援過活。

沙田利安區議員麥潤培也認出大媽是利安邨的街坊，見過她拿着水桶雜物等踩單車出入，但從沒接獲有關她的投訴，不了解其家庭背景。不過麥認為，不少居民都會到山澗取水飲用，大媽用清潔劑洗頭、沖涼、洗衫，甚至浸浴也會污染溪水，呼籲不要做此等行為。

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